О возможностях внутреннего туризма в пресс-центре БЕЛТА рассказала начальник отдела информационного обеспечения ГУ «Национальное агентство по туризму» Екатерина Алексеева.

Сегодня развитию регионального туризма помогает 44 туристических информационных центра. Они создают и защищают титульные маршруты, которые представлены на сайте belarus.travel. Любой желающий может ознакомиться с программой и отправиться в путешествие самостоятельно или в составе организованной группы.

Национальным агентством совместно с организаторами каждый сезон составляется календарь событийных мероприятий. Он размещается на всех туристических порталах. Например, календарь на лето включает более 250 событий, а список фестивалей на осень появится 1 августа.

Еще одна возможность путешествовать — присоединиться к республиканской туристической акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся». Это дни открытых дверей, в ходе которых объекты туризма представили для посетителей мастер-классы и специальные предложения, а посещение сделали бесплатным. По словам Екатерины Алексеевой, участие в акции в начале этого лета приняли более 178 тыс. туристов.

Представители туристической индустрии Беларуси могут присоединиться к выездным семинарам. Их организовывают специально, чтобы познакомить специалистов с событийным туризмом.

«Мы всегда стараемся показать участникам не только знаковые объекты, но и посетить событийные мероприятия. В этом году уже посетили спортивно-культурный фестиваль «Вытоки» в Поставах, 24 июля планируем выездной семинар по Гродненской области, где будет презентован маршрут туристического путешествия «Места силы на Лидчине» — он приурочен ко Дню белорусской письменности», — добавила начальник отдела.

В 2025 году сохранится добрая традиция посвящать каждый месяц определенному виду туризма. Например, август в Беларуси — месяц событийного туризма. В прошлом году в этот же период было организовано 280 мероприятий, а посетили их 256 тыс. человек.

«Для успешного развития событийного туризма необходимо налаживать тесное и системное сотрудничество между учреждениями культуры и субъектами туристической деятельности, — сказала Екатерина Алексеева. — Событийный туризм — это не просто посещение мероприятий, а погружение в атмосферу и, конечно, вклад в развитие регионов и страны в целом».

Отвечая на вопрос, представители каких стран посещают Беларусь, Екатерина Алексеева назвала Россию и другие страны СНГ, КНР и ОАЭ. «Благодаря безвизовому режиму увеличилось количество туристов из европейских стран», — сказала она, добавив, что активно развивается и внутренний туризм.

Начальник отдела отметила, что первое впечатление туристов о Беларуси зависит от экскурсоводов. «Это проводники, которые погружают гостей нашей страны в ее историю, культуру и быт. От качества экскурсионного обслуживания напрямую зависит первое впечатление туристов о Беларуси», — уверена она.

Сегодня в Национальный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков включены 1327 экскурсоводов и 154 гида-переводчика.