Как можно поступить, если наниматель просит выйти из трудового отпуска пораньше, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.



В министерстве отметили, что в такой ситуации работник имеет право как согласиться, так и отказаться от выхода из отпуска, ведь инициатива по отзыву работника исходит от нанимателя по производственным причинам или другим обстоятельствам, которые могут быть определены коллективным договором. При этом за отказ выйти из отпуска досрочно наниматель не имеет права применять никаких взысканий.

Если сотрудник согласился завершить отдых раньше, он может рассчитывать на компенсацию. Дни, неиспользованные в связи с отзывом, работник может либо использовать в течение текущего рабочего года, либо перенести на следующий год, при условии, что он использовал не менее 14 календарных дней отпуска в текущем году.

Также возможна выплата денежной компенсации. Заменить трудовой отпуск денежной компенсацией можно в случае, если работника отозвали из отпуска, и он уже использовал не менее 14 дней отдыха в этом году. В остальных случаях возможно компенсировать только ту часть отпуска, которая превышает 21 день, и только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.

Из отпуска запрещено отзывать две категории работников: несовершеннолетних и тех, кто имеет право на дополнительные отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда. Что касается беременных женщин, инвалидов и других категорий, законодатель ограничений не устанавливает.

Количество дней, на которые можно отозвать работника, законодательством не регулируется, так как это зависит от производственной необходимости. Если условия для отзыва соблюдены, обязательно издается приказ, в котором определяется количество дней (период), на который работник отзывается из отпуска, а также вид компенсации за неиспользованные дни трудового отпуска.