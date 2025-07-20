Издевательства над животными недопустимы — об этом не раз говорил глава государства. Комментируя громкий случай избиения собаки в Гродно, Александр Лукашенко назвал питомцев самыми беззащитными, потому что «они от нас защититься не могут». У владельца изъяли пострадавшего пса и отдали в добрые руки. Еще одному горе-хозяину, который удушил свою собаку, присудили два года лишения свободы. Как права братьев наших меньших защищает обновленный закон «Об ответственном обращении с животными», вступивший в силу полгода назад, и что делать, если животное начинает представлять опасность, выясняла корреспондент газеты.



От общественного порицания до тюрьмы

Для виновников страданий животных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. То, что зверства, увы, у нас не редкость, подтверждает статистика правоохранителей.

Как рассказал старший инспектор по особым поручениям управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Михаил Антоненко, за январь — май этого года к административной ответственности привлечены 44 жителя страны (в 2024-м — 101, 2023-м — 110). Им предъявлено обвинение по статье 16.29 Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животным или избавление от него.

Как видим, число административных дел уменьшается. То же наблюдается и в сфере уголовного правоприменения. За январь-май возбуждено 6 дел по статье 339‑1 УК. Для сравнения: за этот же период 2024-го — 15, а в 2023-м — 35. Большинство случаев связаны с самыми тяжелыми последствиями для жизни и здоровья животных. В четырех случаях действия привели к их смерти, в двух — к серьезным увечьям.

— Снижение числа правонарушений в сфере жестокого обращения с животными в текущем году во многом стало следствием мощного общественного резонанса, — комментирует Михаил Антоненко. — По сути, он сопровождает каждый подобный случай. Ключевую роль сыграло широкое освещение трагедий в СМИ и соцсетях, превращающее частные акты жестокости в предмет всеобщего осуждения.

При этом представитель МВД отметил, что нередко бесчеловечное обхождение с питомцами совершается не на виду. И по этой причине остается невыявленным и незарегистрированным.

— Если кто-то стал свидетелем жестокого обращения с животными, незамедлительно сообщайте в ближайший территориальный орган внутренних дел. Сотрудники правопорядка проведут проверку и дадут принципиальную оценку правонарушителю, — напомнил Михаил Антоненко

С изуверами не нежничать

После принятия закона «Об ответственном обращении с животными» в соответствие с ним приводится все законодательство. В сфере уголовного права нормы уже откорректированы. С 1 января новая редакция статьи 339‑1 УК РБ установила более суровые санкции за повторное или групповое жестокое обращение. Если прежде за подобное предусматривался максимум один год ограничения или лишения свободы, то теперь — до четырех.

Что касается административного законодательства, то оно находится в процессе изменения. Внесен проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». В нем статью о жестоком обращении с животным планируется перенести в другую главу. Таким образом, его уже будут трактовать не как правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования, а как правонарушение против общественного порядка и нравственности. Это позволит применять более жесткие санкции к тем, кто причиняет вред питомцам. Помимо этого, добавляет эксперт, расширяется сфера административных дел.

— Сам факт психологического давления, отказа в еде или грубого содержания тоже может стать поводом для привлечения к ответственности, — подчеркнул Михаил Антоненко.

Собака или кот не жалуются

Выявлять правонарушения, в которых жертвами становятся животные, сложно, констатирует член совета Ассоциации зоозащитных организаций Ирина Омельянчук.

— Это связано с тем, что они, в отличие от человека, не пожалуются, не попросят о заступничестве, не расскажут, что случилось, и не укажут на обидчика, — констатирует она. — Они просто мучаются. Их выживание и спасение полностью зависит от того, насколько неравнодушными к их страданиям окажутся люди рядом.

Шанс на спасение у животного появляется чаще тогда, когда свидетелем жестокости становится волонтер зоозащитной организации или ему об этом сигнализируют прохожие или соседи.

— При этом зачастую информаторы отказываются подписывать заявление в милицию или давать свидетельские показания, — отмечает Ирина Омельянчук. — Интересуешься, почему — выясняется, что они боятся испортить отношения с соседом, знакомым, который истязал животное. Дорожат общением с ним. А ведь жестокость — черта характера. Сегодня этот человек причиняет боль коту или собаке, завтра может сделать это по отношению к беззащитному ребенку.

Еще одна ошибка, затрудняющая поиск и наказание виновных, по мнению Ирины Омельянчук, — предавать случившееся широкой огласке до того, как будут предприняты действия по поиску и наказанию того, кто совершил преступление.

— Первым делом очевидцы пишут в социальные сети, — рассказывает зоозащитница. — Информация разлетается, ее читает в том числе и правонарушитель. Он понимает, что его ищут, поэтому заметает следы, уезжает. Если цель — найти виновного и привлечь его к ответственности, лучше собрать доказательства, довести их милиции и только потом публично это обсуждать.

Корни конфликта

Жестокость одних порой порождается безответственностью других. Гуляет пес по двору без намордника и облаивает ребенка. Разгневанный родитель защищает свое чадо — избивает собаку палкой. Ходит кот на чужие грядки, гадит там, повреждает саженцы. Сосед ставит капканы, оставляет приманки с отравленной едой. В подобных ситуациях наказать могут и хозяина животного, и того, кто вершит расправу.

— За вред, причиненный собакой или кошкой, — будь то имущество или здоровье, — несет ответственность его владелец, — рассматривает ситуацию Ирина Омельянчук. — Разбираться надо с ним, а не с животным. Если хозяина не находят — вызывается отлов. А самосуд — это уже жестокое обращение, противоправное деяние, за которое придется отвечать. Даже если кто-то просто угрожает расправой!

Каков правильный алгоритм действий человека, которому чье-либо животное навредило? Следует обратиться в милицию, сельский или поселковый исполком, организацию, эксплуатирующую жилфонд или предоставляющую жилищно-коммунальные услуги. При этом необходимо предоставить доказательства, что именно этот питомец виновен. Составляется протокол. После того как зафиксирован факт причинения вреда, человек вправе обратиться в суд и потребовать компенсации за моральный и материальный ущерб.

Что касается владельцев животных, то узаконены обязанности не только кормить и выгуливать своих питомцев, но и официально регистрировать, вакцинировать. На собак нужно уплачивать налог. В общественных местах крупные породы псов должны появляться в намордниках и на поводке. Проще говоря, воспитание ответственного отношения к животным начинается с человека.

belta