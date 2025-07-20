Во многих дворах уже стоят контейнеры для стекла, бумаги и пластика. Как быть с электронными отходами и мебелью, тоже понятно. Однако существуют еще очистки, остатки еды, испорченные овощи, фрукты и так далее. На даче к ним добавляются скошенная трава, ветки, листва и остатки зелени с огорода. Что делать с этими отходами?

К штрафам будь готов

Почему просто не сжечь опавшие листья, не выбросить органику в обычный мусорный контейнер или не отвезти в ближайший лес? Тем более что в данном случае речь идет о вещах, которые вполне могут съесть лесные обитатели. Казалось бы, вопрос вполне логичный, но только на первый взгляд. Если вы решили, что лесной массив — лучшее место для остатков еды со стола, лишних или сгнивших фруктов и овощей с дачи, то вам придется заплатить до 10 базовых величин штрафа.

— Чисто экономически гораздо выгоднее организовать централизованный сбор в дачном поселке или обратиться в специализированную организацию, — комментирует главный специалист по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Светлана Мацкевич. — С точки зрения экологии тоже сомнительный вариант, поскольку бесконтрольное разложение органики сопровождается выделением большого количества метана — одного из основных парниковых газов. Ну и добавим еще один нюанс: как правило, граждане, поступающие таким образом, пакуют все в пластиковые пакеты для строительного мусора. Пакеты не разлагаются, их содержимое гниет — это существенный вред природе.

Заметим, что сжигание органического мусора тоже не выход. В том числе и потому, что разведение костров на участке может привести к пожарам, особенно в сухую погоду. Сжигать растительные остатки можно только при соблюдении правил, таких как использование металлической емкости в качестве базы под кострище и наличие огнетушителя.

Все в компост, но есть варианты

В Беларуси действуют отдельные технические требования для растительных отходов — выбрасывать их в контейнеры для ВМР и ТКО запрещено. Самая безопасная альтернатива как для кошелька, так и для природы — компостирование. А чтобы в процесс добавить эстетики, можно приобрести компостер.

— Компостирование растительных отходов позволяет утилизировать их эффективно и экологично, помогает превращать органический мусор в ценное удобрение, — говорит Светлана Мацкевич. — Компост богат питательными свойствами, улучшающими структуру почвы и плодородие, — можно хорошо сэкономить на удобрениях.

Тем не менее далеко не все дачники занимаются активными посадками, а некоторые просто не хотят возиться с компостированием. Что делать в этом случае?

— Можно вывозить растительные отходы в рамках отдельной услуги, — поясняет Светлана Мацкевич. — Для этого следует заключить договор с юрлицами, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, или организациями, оказывающими услуги по обращению с коммунальными отходами. Кстати, обращаю внимание, что согласно новым техническим требованиям к обращению с коммунальными отходами с нынешнего года раздельный сбор отходов должен организовываться в том числе и в садовых товариществах.

«Экологические» мифы

Быт на даче просто по определению должен быть экологичным. И казалось бы, обустроить его таким образом достаточно просто: используй как можно больше натуральных материалов, не увлекайся химическими удобрениями, сортируй мусор, компостируй растительные и пищевые отходы — и будет тебе счастье. Не нравится мыть посуду — используй бумажные тарелки и стаканчики. Казалось бы, отличный выход. Но не тут-то было.

— Одноразовую бумажную посуду использовать можно, но без фанатизма, если мы хотим сберечь наши леса, — замечает Светлана Мацкевич. — Тем более что далеко не вся она подойдет для переработки, поскольку пропитана жиром и остатками еды. К тому же зачастую бумажная посуда только декларируется как таковая. Актуальный пример — стаканчики для чая и кофе. Даже если они выполнены в популярном крафтовом стиле, это всего лишь маркетинговая уловка, поскольку в 99,9 % случаев такая посуда содержит пластик. Это либо покрытие внутри, либо бумага, перемешанная с пластиком и сформованная. Кстати, такая посуда не подлежит переработке, поэтому на мусоросортировочных линиях ее сразу же отправляют на полигон.

Тем не менее от пластика в наш век никуда не денешься. И, к сожалению, дачный быт тут не исключение. Большая часть садового инвентаря именно пластиковая.

— Можно приобрести, например, железные лейки или ведра, но проблема в том, что они очень тяжелые, — поясняет Светлана Мацкевич. — К тому же большинство пластикового садового инвентаря, в том числе цветочные горшки, сделано из видов пластика, который можно переработать. Экологическая сознательность в данном случае заключается в том, чтобы по истечении срока годности правильно все это утилизировать — в специальные контейнеры для отходов пластика либо для смешанных вторичных ресурсов. Что же касается кухонной посуды, то выбор экологичных вариантов достаточно богат — от нержавеющей стали до керамики и стекла.

Когда интернет во вред

В век безоговорочной власти социальных сетей каких только советов в мировой глобальной паутине не найдешь. В том числе и по дачной теме. Есть дельные ноу-хау, но встречаются откровенно глупые, а порой и опасные.

— В последнее время активно пропагандируется совершенно дикая идея, — комментирует Светлана Мацкевич. — Речь о разрыхлении почвы с использованием шариков пенопласта. Авторы статей и видео утверждают, что он улучшает воздухопроницаемость и дренаж, предотвращая переувлажнение и гниение корней. Это особенно актуально для Беларуси, где много тяжелых глинистых почв. Возможно, кратковременный эффект от этого есть, поэтому для многих дачников это служит аргументом за использование пенопласта. Однако, если так можно выразиться, «счастье» продлится недолго. Почему?

Начнем с того, что пенопласт — это чаще всего вспененный полистирол, срок разложения которого в почве составляет сотни лет. Причем он не разлагается, а распадается на микропластик. Также при сильном нагревании на жаре из пенопласта могут выделяться вредные соединения (например, стирол), которые способны попадать в почву и воду, а затем — в пищевые цепочки. Нужен ли нам такой риск?

Для урожайности тоже выгоды сомнительные. Полистироловые микрочастицы могут нарушать структуру почвы, снижать активность почвенных микроорганизмов, изменять циклы азота и углерода, а также негативно влиять на рост растений и здоровье экосистемы. При этом существуют простые и дешевые способы добиться реально хорошего эффекта для сада и огорода, о которых люди почему-то забывают, рассуждает Светлана Мацкевич:

— Лучше использовать натуральные материалы: крупный песок, перлит или вермикулит — минеральные разрыхлители, нейтральные для экологии. Прекрасно улучшает структуру почвы солома. Компост, кроме того, что рыхлит грунт, еще и дает питание растениям. Если включить логику и подумать, а не вестись на сомнительные идеи, то лучше выбирать натуральные материалы, даже если они требуют более частого обновления. В конце концов, речь идет не только об экологии, но и о вашем здоровье.

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