Ежегодно осенью белорусы уплачивают налоги за принадлежащие им квартиры, дома, садовые домики, автомобили, гаражи, машино-места, коммерческую недвижимость. Специалисты МНС пояснили, когда начнут приходить извещения на оплату имущественных налогов, и какой дедлайн установлен в 2025 г.



Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский отметил, что уже в начале августа извещения на уплату имущественных налогов будут переданы для направления по почте и выгружены в личные кабинеты плательщика на сайте МНС. Все извещения будут разосланы плательщикам не позднее 1 октября 2025 г.

– Налоги подлежат уплате не позднее 15 ноября. Но поскольку в этом году 15 ноября приходится на субботу, то по законодательству срок уплаты налога переносится на первый рабочий день. То есть в 2025 году мы платим налоги не позднее 17 ноября, – пояснил он.

Андрей Ковалевский напомнил, что налоги уплачиваются по истечении года, то есть в 2025-м за 2024-й. Поэтому если в прошлом году человек владел недвижимостью, а сегодня она уже продана, то налоги все равно должны быть уплачены. Соответственно, купившие имущество в текущем году, уплатят за нее налог в следующем, 2026-м году.

– В каждом извещении приведен подробный расчет налога по каждому объекту, – пояснил он. – В личном кабинете плательщика на сайте налоговых органов можно ознакомиться с объектами недвижимости. Есть даже функционал, который позволяет внести корректировки. Это в онлайн-режиме становится известно налоговым органам. Они проверят достоверность внесенной информации по государственным информационным ресурсам, и при наличии оснований объект будет скорректирован, а плательщика уведомят об изменённой сумме налога или изменении периода владения.

Специалист также напомнил, что всю сумму налогов не обязательно уплачивать сразу. Её можно разделить на несколько платежей. Главное, чтобы вся начисленная сумма была выплачена не позднее 17 ноября 2025 г.

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