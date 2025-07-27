О торговом бизнесе, дружном коллективе и планах на будущее «Авангарду» рассказали супруги Сергей и Екатерина Ванаковы из г. Буда-Кошелево.

Общее дело молодая семья Ванаковых начинала в 2019 году с индивидуального предпринимательства, открыв в деревне Бушевка свой первый торговый объект. И, как отмечают наши собеседники, здесь сразу сложился постоянный коллектив, в котором трудятся профессионалы своего дела. А магазин благодаря вежливому обслуживанию и благоприятной атмосфере, широкому ассортименту востребованных и качественных товаров приобрел статус народного, в нем царит особая атмосфера. Сегодня нет ни одной семьи в населенном пункте, которую бы владельцы и продавцы магазина не знали. Сюда приходят не только купить продукты и непродовольственные товары, но и поделиться своими радостями, обменяться новостями.

Заведующий магазином, по совместительству продавец и, безусловно, правая рука Сергея и Екатерины Ванаковых, Оксана Семченко работает с молодыми предпринимателями уже пять лет, практически с самого открытия магазина. Не имея специального образования, она быстро вникла в специфику работы. К тому же профессия продавца ей нравилась с детства. Сегодня она отвечает за организацию работы торговой точки, следит за обеспечением продаж и удовлетворением покупательского спроса, контролирует выполнение всех необходимых стандартов в сфере торгового обслуживания. Оксана Васильевна отмечает, что приятно ходить на работу, когда тебя ценят и уважают, а в коллективе, во многом благодаря руководству, царят понимание и взаимовыручка. По мнению работников, именно Екатерина и Сергей создали хорошие условия для труда, выплачивают достойную зарплату и во всем поддерживают коллектив.

Уже не первый год под руководством Оксаны Семченко в магазине трудится и ее младший брат Владислав Халецкий. Побывав однажды на работе у сестры и оценив, как виртуозно она справляется с делом, молодой человек тоже решил связать свою жизнь с торговлей. В общении с людьми он всегда вежлив, знает вкусы и предпочтения постоянных покупателей.

Светлана Карпенко – один из самых опытных продавцов в коллективе. В 1996 году после окончания Чечерского ПТУ сбылась ее давняя мечта: она пришла на работу в качестве продавца в универмаг г. Буда-Кошелево. Однажды выбрав любимое дело, остается верной профессии до сих пор. В 2021 году Светлана с семьей переехала жить в Бушевку и пришла работать в ООО «ВанаковТорг». «Уважительное отношение со стороны руководства, достойный социальный пакет, понимание и поддержка коллег – работать в таких условиях одно удовольствие», – делится Светлана Анатольевна. А среди важных качеств, которыми должен обладать работник торговли, отмечает вежливость, доброжелательное отношение к покупателям, внимательность и общительность.

В 2023 году, сменив статус ИП на юридическое лицо, молодые предприниматели зарегистрировали свое предприятие ООО «ВанаковТорг». А в 2024-м, завершив строительство, открыли на ул. Лавриновича райцентра торговый павильон «Аленка». О том, что в коллективе лад и работа спорится, говорят и новые работники магазина «Аленка» Лилия Лагодич, Елена Жилицкая и Юлия Залесская. Несмотря на то, что работают они здесь совсем недавно, у каждой из продавцов свой путь в любимую профессию. К примеру, Елена Жилицкая с детства очень хотела стать продавцом и первой в семье пошла в сферу торговли. К тому же работа – в двух шагах от дома, а это немаловажный для нее фактор. А вот Лилия Лагодич добирается на работу из Шарибовки, но созданные в «Аленке» условия для труда, достойная заработная плата перекрывают все бытовые неудобства. По профессии Лилия – секретарь-машинистка и рекламный агент, но, придя в торговлю, ни разу не пожалела о сделанном выборе. С ней полностью солидарна и Юлия Залесская, которая после окончания торгового лицея в Гомеле порядка 10 лет работает продавцом, умело совмещая еще одну важную профессию. Юлия – заботливая и любящая мама 4 детей.

Молодые супруги Екатерина и Сергей Ванаковы при встрече поделились планами на будущее. Они оба понимают, что ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. «Нужно работать над тем, чтобы наше общее детище, наш семейный бизнес не просто расширялся (в скором времени планируем открыть еще одну торговую точку в п. Красное Знамя), а развивался и совершенствовался в плане качества. А это мы сможем сделать только благодаря слаженной и добросовестной работе всего коллектива, – отметила Екатерина Ванакова. – Поэтому вовсе не случайно очень серьезно относимся к подбору персонала, в каждого вкладываем частичку себя, за что получаем ежедневную отдачу от своих работников и, соответственно, от благодарных и довольных покупателей».

Екатерина и Сергей Ванаковы в преддверии Дня работников торговли поздравляют коллективы торговых объектов ООО «ВанаковТорг» с профессиональным праздником. Благодарят работников за неоценимый труд, ежедневные старания и терпение, которые они проявляют независимо от настроения и обстоятельств. Особые слова признательности направляют Оксане Семченко, Светлане Карпенко, Владиславу Халецкому – тем, кто стоял у истоков торгового предприятия. От всей души желают всем работникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, мира и покоя в семьях и выражают уверенность, что добросовестный труд и ответственный подход к делу каждого члена коллектива – неотъемлемая часть их общих достижений.

Татьяна ТИТОРЕНКО

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