Колледжи Беларуси начинают прием документов у абитуриентов на уровень среднего специального образования, сообщает БЕЛТА.

У выпускников 9-х классов на бюджетные места документы примут по 1 августа, на платные — по 6 августа. Выпускники 11-х классов смогут подать документы на бюджет по 12 августа, на платную форму получения образования — по 14 августа. Девятиклассникам, которые будут сдавать вступительные испытания по специальности, документы нужно принести по 1 августа, одиннадцатиклассникам — по 6 августа. Для выпускников 9-х классов вступительные испытания пройдут с 2 по 7 августа, для выпускников 11-х — с 7 по 10 августа. Первую категорию абитуриентов на бюджетные места зачислят по 5 августа, на платные — по 15 августа, вторую категорию абитуриентов на бюджет — по 9 августа, на платные места — по 17 августа.

На сельскохозяйственные специальности в заочной форме за счет средств бюджета или на платной основе прием документов пройдет с 15 октября по 30 ноября, зачисление состоится по 10 декабря.

В этом году 173 колледжа и 34 иных учреждения образования будут набирать выпускников 9-х и 11-х классов на уровень среднего специального образования. Всего планируется набрать около 38,6 тыс. учащихся, из них 28,3 тыс. — на бюджет.