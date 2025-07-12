Мероприятие проходит в рамках областной круглогодичной спартакиады среди работников Гомельского областного, городского, районных исполнительных комитетов, Советов депутатов Гомельской области на базе КУП «Санаторий «Золодтые пески».
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