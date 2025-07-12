Состязания проходят на базе отдыха «Лесная сказка» Рогачевского района. Мастера лесного дела соревнуются по следующим видам: спортивное ориентирование, техника велосипедного туризма, визитка, конкурс песни, туристические навыки и быт, техника пешеходного и водного туризма. В первый день представители команды опытного лесхоза катались на велосипедах, нашли все пикеты, преодолев страх воды проплыли на байдарках, а также пели и танцевали.

Слет продолжается. Желаем команде нашего района дальнейших успехов!