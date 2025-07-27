Как многодетные семьи могут использовать семейный капитал для оплаты обучения в вузах и колледжах, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что оплата среднего специального или высшего образования с использованием семейного капитала доступна в государственных учреждениях, а также в учебных заведениях потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси.

Средства можно использовать досрочно, не дожидаясь достижения ребенком 18 лет. Оплатить обучение можно для членов семьи (родителей, детей, супругов), при этом подходит любая форма получения образования: очная, заочная или дистанционная.

Для оформления оплаты обучения необходимо подготовить следующие документы: паспорт заявителя, решение о назначении семейного капитала, договор с учебным заведением и справку о том, что ребенок является студентом (учащимся).

Заявление следует подать в службу «Одно окно». После принятия решения о досрочном распоряжении необходимо обратиться в Беларусбанк для перечисления средств на счет учебного заведения.

Срок рассмотрения заявления в исполкоме составляет до 1 месяца, а срок перечисления средств в банке — от 31 до 41 дня.