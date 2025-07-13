Мининформ объявил о старте IV Республиканского конкурса молодых журналистов «Пресс-код», сообщает БЕЛТА.

Старт объявлен в ходе проведения молодежной платформы «Формула будущего» в рамках Дня молодежи XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Этот престижный конкурс, ставший настоящей кузницей талантов, вновь распахнет свои двери для дерзких, креативных и амбициозных представителей медиапоколения Беларуси. «Пресс-код» — это не просто конкурс, это платформа для воплощения самых смелых идей, возможность заявить о себе и внести свой вклад в формирование информационного пространства страны.

Организованный Министерством информации совместно с БРСМ «Пресс-код» призван выявить и поддержать талантливую молодежь, способную стать голосом нового поколения. В этом году конкурс претерпел изменения в номинациях, чтобы соответствовать актуальным вызовам и трендам медиаиндустрии. Помимо традиционных номинаций, таких как «Лучшие авторские материалы» и «Лучший фоторепортаж», добавлены новые направления, отражающие современные форматы и темы. Особое внимание уделено работам, посвященным 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также материалам, пропагандирующим традиционные семейные ценности.

В прошлом году «Пресс-код» собрал рекордное количество заявок — 399. 14 победителей получили заслуженные награды и признание.