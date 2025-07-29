Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай принял участие в Дне сельского Совета на тему «О работе сельских домов культуры по организации досуга населения на территории Широковского сельсовета».

По доброй традиции гостей встретили караваем. Затем участники мероприятия посетили в агрогородке Широкое Дом культуры и библиотеку, где ознакомились с организацией досуга для местных жителей. В фойе их ожидали выставка поделок широковских мастеров и народные песни.

По словам культорганизатора Екатерины Шершневой-Киреенко, на базе ДК функционируют 4 клубных формирования для детей и взрослых, проводятся праздничные концерты, посвященные значимым датам и событиям. В одном из кружков делают поделки, рисуют. Его посещают 6 взрослых и 18 ребят. На данный момент в Доме культуры идет подготовка ко Дню деревни, который планируют провести в конце августа.

О работе библиотеки рассказала библиотекарь Елена Шруб. Количество посетителей учреждения превышает 400 человек. Читают произведения как классиков русской и белорусской литературы, так и современных авторов. Если какой-то книги нет, ее можно заказать. Практикуется такое направление, как буккроссинг. Кроме того, на базе библиотеки работает любительское объединение для взрослых. Тех, у кого нет возможности посетить учреждение, обслуживают на дому. В решении этого и других вопросов помощь оказывает председатель Широковского сельского Совета депутатов Елена Подлобникова.

В рамках пленарного заседания Сергей Халдай отметил, что по некоторым направлениям организации досуга населения опыт Широковского сельского Совета стоит перенять. Однако подчеркнул: сельсовету и Дому культуры нужно более активно работать по привлечению спонсорской помощи.