Стартовал летне-осенний сезон охоты, который открылся во вторую субботу июля и продлится по 14 декабря. Это период богатых возможностей для любителей охоты, но и требующий особой внимательности и строгого следования правилам.



Первые выстрелы сезона прозвучат по бекасу уже со второй субботы июля. Затем, начиная со второй субботы августа (9 августа), откроется охота на водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела и фазана. Рябчик и серая куропатка станут законной добычей с первой субботы сентября (6 сентября), а белолобый гусь, гуменник, серый гусь и канадская казарка – только с третьей субботы сентября (20 сентября).

Помимо птиц, при нахождении в угодьях с целью охоты разрешена добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны и сороки, но только теми способами и орудиями, которые разрешены для добычи животных, указанных в путевке.

Охота разрешена исключительно в светлое время суток. Основные способы – ружейные (из засады, с подхода, с подъезда на лодках без моторов или с выключенными моторами) и без ружейные (с ловчими птицами). Для ружейной охоты на пернатую дичь разрешено только гладкоствольное оружие с патронами, снаряженными дробью. Использование охотничьих собак (кроме гончих и борзых) допускается.

Категорически запрещено при охоте «по перу» носить или использовать нарезное оружие (включая комбинированное), охотничьи луки и арбалеты, а также патроны с пулями или картечью. Убедитесь, что у вас нет случайно затерявшихся запрещенных боеприпасов.

Для ружейной охоты на ненормируемые виды обязательны: государственное удостоверение на право охоты, разрешение ОВД на оружие, документ об уплате госпошлины (квитанция или карт-чек) и охотничья путевка. Помните, госпошлина дает право охоты на 12 месяцев при оплате 1 базовой величины или на 5 лет (60 месяцев) при оплате 5 базовых величин. Оплатить ее нужно до начала охоты.

Охотник должен четко понимать, где разрешено охотиться, знать границы егерских обходов, охотничьих дач и особенно – охотхозяйственных зон. Имейте при себе актуальную карту-схему угодий (скачать можно на сайтах РГОО «БООР» или ihunt.by) и внимательно изучите информацию в своей путевке. Запомните: в зонах покоя (В) охота строго запрещена. В зонах охоты на мелкую дичь (Б) и нагонки собак (Г) ограничений обычно нет. А вот в зонах охоты на копытных (А) охота «по перу» либо полностью запрещена, либо возможна только под контролем работника охотхозяйства. Даже если вы опытный охотник и знаете угодья, уточните границы зон при получении путевки – они могли измениться после охотоустройства. Также всегда сверяйтесь с приказом хозяйства об открытии сезона.

Если в районе охоты действует запрет на посещение лесов, вы можете охотиться только в полевых и водно-болотных угодьях, не заходя в лесные кварталы.

В охоте можно использовать только собак, зарегистрированных в РГОО «БООР» – не забудьте взять с собой регистрационную карточку.

Охота «по перу» разрешена только на виды птиц, перечисленные в приложении 1 к Правилам охоты и указанные в путевке. Добыча в процессе охоты дикого животного, не отнесенного к охотничьим или не указанного в охотничьей путевке (за исключением нежелательных видов), является незаконной охотой и влечет административную (ч. 1 ст. 16.27 КоАП) или уголовную (ст. 282 УК) ответственность.

Напоминаем, что Правилами безопасности охоты ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;

– доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из транспортного средства;

– производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в условиях плохой видимости (в густой туман, в сильный снегопад, против солнца и так далее);

– производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 м. от крайнего строения населенного пункта;

– производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак), транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 м. до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом — менее 2 км.;

– направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак) либо места их размещения;

– без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

– добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.

Нарушение Правил безопасности охоты влечет административную ответственность (ч. 5 и ч. 6 ст. 16.27 КоАП) в виде штрафа в размере до 15 базовых величин, а в случае повторного нарушения в течение года – от 10 до 30 базовых величин или лишения права охоты.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ