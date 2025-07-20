На протяжении последних десятилетий врачи большинства стран все громче говорят об опасности, которая подстерегает подрастающее поколение: размах потребления алкогольных напитков несовершеннолетними давно вышел за рамки разумного. В Беларуси к началу этого лета милиция выявила более 300 пьяных вечеринок, в которых участвовали свыше 700 детей, развлекающихся спиртным, вейпами, психотропами. По данным ВОЗ, средний белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Почему школьников так влечет запретный алкоплод и что с этим делать? Беседуем с врачом по медицинской профилактике 17-й городской детской клинической поликлиники Минска, координатором Центра, дружественного подросткам, «Ювентус» Инессой Палазник.

Миф о допустимой дозе

— Инесса Александровна, можете назвать основные причины начала употребления алкоголя подростками?



— На первое место я поставила бы нарушение взаимоотношений в семье. Это могут быть психологическое или физическое насилие, непонимание, чрезмерная опека со стороны родителей. Нередко подростки пробуют алкоголь в семьях, где с ним принято расслабляться по выходным, отмечать семейные праздники, дни рождения, приход гостей, окончание обучения в школе, поступление в колледж или ВУЗ. Причем, что характерно, наливают детям сами родители: «Всего лишь на донышке, это же не опасно!»

Вторая по значимости причина — желание познакомиться с новыми ощущениями и найти понимание. Для подростков очень важны отношения с друзьями. Поэтому они могут попробовать алкоголь, чтобы не отставать от своих выпивающих друзей, быть более коммуникабельными, побороть застенчивость и некоторые комплексы при знакомствах и общении, свободно и много говорить, не бояться сторонней оценки своих суждений, быть смелее и увереннее в себе.

— Неуверенным в себе и застенчивым детям кажется, что спиртное — это отличное средство раскрыться, своеобразный возбудитель, от которого не может быть большого вреда.

— Верно. Однако при первом же опыте выясняется, что из-за алкоголя появляется горечь и жжение во рту, голова тяжелеет и начинает кружиться, а затем появляется ощутимая боль в висках или в области затылка. Но даже знания о последствиях не останавливают школьника от очередного «тоста». С каждым разом неприятные ощущения кажутся подростку нормальными, он к ним привыкает, ведь в данную минуту ничего не случилось, организму ничто не угрожает, он быстро восстановится. Так вырабатывается привычка продолжать пробовать спиртные напитки и дальше.

Потом вырабатывается вторая вредная привычка: по будням или на выходных, когда появляется ощущение скуки, при неумении найти себе занятие, потратить энергию для логичных целей и увлечений проще купить бутылочку пива, чем открыть интересную и полезную книгу, заняться спортом, танцами, рисованием. Отмечу, что явно негативное воздействие на психику подростков оказывают фильмы, где спиртное — неотъемлемое явление в модной гламурной жизни.

— Какое влияние оказывает алкоголь на здоровье несовершеннолетнего?

— Организм подростка находится в стадии роста и развития важнейших функций и систем. Воздействие спиртным на них заканчивается тяжелыми патологиями и неизлечимыми болезнями. Особую опасность последствия алкогольной зависимости имеют для психики и репродуктивной системы, но страдают также иммунная, эндокринная и нервная системы, нарушаются функции дыхания, пищеварения, мочевыделения, нарушается сон, постоянно ощущается усталость, после дневной нагрузки не восстанавливаются силы.

Процесс алкоголизации у молодежи, особенно женского пола, развивается значительно быстрее, чем у взрослых людей, и по последствиям гораздо тяжелее. Чем раньше школьник начинает употреблять спиртные напитки, тем быстрее развивается зависимость. По данным различных исследований, у подростков, приобщившихся к алкоголю в 13—15 лет, психологическая зависимость от него развивается менее чем за один год, у начавших регулярно употреблять спиртное в 15—17 лет — в течение 2—3 лет, а у молодежи, регулярно употребляющей алкоголь с 22—27, — в течение 5—7 лет.

Часто старшеклассники задают вопрос, существует ли для них «допустимая доза», ведь 16—17 лет — это почти взрослость. Отвечу однозначно: употреблять алкогольные напитки подросткам противопоказано. Именно с таких вот заблуждений про «допустимые дозы» начинаются систематические возлияния, быстро перерастающие в тяжелую форму зависимости.

Достойный пример для подражания

— Какие ошибки совершают родители детей, увлекшихся спиртным?

— Часто матери и отцы, обнаружив, что ребенок злоупотребляет алкоголем, предпочитают в лучшем случае провести с ним профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения, в худшем — вообще закрыть глаза в надежде, что такое больше не повторится. Однако самое грамотное в такой ситуации — вовремя обратиться за помощью к детскому врачу психиатру-наркологу (возможен анонимный прием, без постановки на учет).

Бывает и другая крайность: жестокие наказания, запрет на использование смартфона и компьютера в личных целях, строжайшая дисциплина. В результате подростки могут бунтовать и назло принимаемым родителями мерам отрываться в компании таких же зависимых сверстников, действуя тайно, «ювелирно» скрывая тонкости своего времяпрепровождения. Так что излишняя строгость — тоже не выход. Нужно суметь найти золотую середину, и здесь не обойтись без выстраивания доверительных отношений с сыном или дочерью.

— Что сегодня считается наиболее эффективным подходом в профилактике подросткового алкоголизма?

— Эффективность принимаемых мер во многом зависит от понимания психологии подрастающего поколения. Важно, чтобы личность ребенка формировалась правильно с психической и физической точки зрения. Начинается все с семейных ценностей, с позиции родителей. Любой алкоголь для ребенка должен быть под запретом. Но недостаточно просто сказать «нельзя!», нужно уметь грамотно объяснить сыну и дочери, чем они рискуют, поддавшись соблазну пройти «тест на взрослость», не увиливать от порой провокационных вопросов, не отмахиваться от желания детей разобраться в проблеме. Необходимо найти способы занять подростка в свободное время, поощрять его увлечения, вырабатывать желание учиться и добиваться успеха.

Безусловно, противоалкогольная популяризация — задача не только родителей, но и социума в целом. Молодежь часто даже на подсознательном уровне копирует поведение взрослых кумиров. И здесь необходим достойный пример для подражания. Здоровый образ жизни — вот что должно быть трендовым, модным, к чему надо стремиться. Это комплексная работа как со стороны учреждений образования, так и со стороны масс-медиа. Традиционные СМИ и социальные медиаплатформы могут быть мощными инструментами в пропаганде здорового образа жизни.

Концентрация на пределе

Многие ребята не считают пиво и модные нынче энергетики алкоголем. Но это большое заблуждение. В широком смысле термин «алкоголь» применяется к напиткам, содержащим этиловый спирт. А он присутствует как в пиве, так и в некоторых энергетиках. К слову, врачи отмечают, что пивной алкоголизм и зависимость от тонизирующей газировки — бич нашего времени.

Компоненты, входящие в состав энергетиков, оказывают сильный стимулирующий эффект на организм, в том числе за счет очень высоких концентраций. Воздействие этих веществ может пагубно отразиться на здоровье. Систематическое употребление тонизирующих напитков может привести к нарушению аппетита, расстройству сна, утомлению, повышенной раздражительности и тревожности, проблемам с вниманием, к дисфункциям сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем.

Источник: sb.by