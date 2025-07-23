Нужно подавать пример законопослушного поведения и организовать занятость несовершеннолетних. Старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УП ГУОПП МВД Роман Бардеев на пресс-конференции «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь» рассказал о том, как уберечь детей от противоправных поступков, передает корреспондент БЕЛТА

«Летом всегда возрастает вероятность вовлечения детей в совершение противоправных деяний, так как появляется много свободного времени и отсутствует должный контроль со стороны родителей. Поэтому сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с представителями учреждений образования прикладывают максимальные усилия к организации занятости детей и повышению уровня их правовой грамотности. Проводятся различные профилактические мероприятия в оздоровительных лагерях. Выступаем в трудовых коллективах на предприятиях, в организациях, а также средствах массовой информации. Объясняем, что, в первую очередь, именно они должны быть личным и только положительным примером для своих детей, обязаны с ранних лет формировать у них понимание о необходимости законопослушного поведения, — отметил Роман Бардеев. — Мы всегда напоминаем родителям, что в соответствии с действующим законодательством именно на них лежит ответственность за совершение противоправных деяний детьми. Обращаем внимание, что всегда проще вовремя заметить проблему и помочь ребенку, чем потом разбираться с последствиями».

Старший инспектор подчеркнул, что при проведении профилактической работы делается точечный и целенаправленный акцент по профилактике отдельных негативных проявлений. «В качестве положительного примера приведу работу по снижению участия детей в незаконном обороте наркотиков. Для того, чтобы добиться позитивных тенденций, работа осуществляется по двум направлениям. Первое — это информационное. Сотрудники милиции всегда доступным способом рассказывают детям о проблемах наркомании, об ответственности, о возможных последствиях. Формы для доведения такой информации также различны: выступления в учебных заведениях, на родительских собраниях, в средствах массовой информации, демонстрация видеофильмов с реальными историями задержанных детей с их родителями, организация стрим-семинаров с лицами находящимися в местах лишения свободы, круглых столов с бывшими наркоманами, находящимися в стойкой ремиссии, экскурсии в местах лишения свободы, участие в открытых судебных заседаниях, где проходит оглашение приговоров за сбыт наркотиков, проведение экскурсий по антинаркотической локации в центре безопасности МЧС, доведение профилактической информации посредством телеграм-каналов», — добавил он.

Второе направление — это оказание содействия в организации занятости несовершеннолетних, чтобы у детей не было даже мыслей попробовать наркотики или заниматься их сбытом. «Это могут быть как элементарные занятия по интересам, различные секции, занятия в клубах, так и трудоустройство во время летних каникул либо работа в свободное от учебы время», — подчеркнул Роман Бардеев.

«Кроме того, уделяется внимание профилактике использования электронных систем курения. Во взаимодействии с врачами и психиатрами-наркологами организовано проведение выступлений более чем в 2 тыс. учреждениях общего среднего образования, а также почти в 300 средних специальных УО. Учащимся рассказали о медицинских и правовых последствиях потребления психоактивных веществ. В мероприятиях приняли участие более 195 тыс. обучающихся. Было выявлено 616 несовершеннолетних, использующих парогенераторы, 55 лиц, которые продали их несовершеннолетним, и 49 реализующих указанные системы и вещества с нарушением законодательства, — сказал старший инспектор. — Сегодня вейп для ребенка является обязательным аксессуаром, с электронками дети не расстаются как в учреждениях образования, так и на улице».

Роман Бардеев отметил, что в Министерство образования ежемесячно направляются аналитические сведения о состоянии преступности в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних со списками учащихся, совершивших наркопреступления. Данная информация используется педагогами при выработке мер профилактики подростковой преступности. В этом году в Республиканском образовательном центре безопасности МЧС сотрудниками ИДН более чем для 5 тыс. учащихся Минска проведены занятия на базе Молодежной антинаркотической площадки. Аналогичные мероприятия проводятся во всех регионах республики.

«Для детей, которые систематически нарушают общественный порядок обычных воздействие со стороны органов внутренних дел, учреждений образования и здравоохранения не всегда достаточно. Необходимо устранить все негативные факторы и оградить их от привычного круга общения. Для этого, по решению суда, уже 95 подростков в этому году направлены в специальные воспитательные учреждения. Эта мера профилактического воздействия применяется для предотвращения совершения в дальнейшем ими преступлений», — акцентировал внимание старший инспектор.

Чтобы уберечь детей от противоправных поступков важно сочетать воспитание, доверие, контроль и профилактику. «Нужно подавать пример законопослушного поведения, формировать моральные ценности у детей и знать с кем общается и ребенок в реальном и виртуальном пространстве. Развивать у ребенка понимание, как влияют поступки на других. Общаться открыто, уметь слушать и слышать. С малых лет рассказывать о нормах закона и последствиях, наступающих за их нарушение», — заключил Роман Бардеев.