21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширяет свое дипломатическое присутствие в России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Самарской области Российской Федерации Вячеславом Федорищевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество, и это прежде всего Российская Федерация — повышается уровень дипломатических представительств, открываются новые. «Мы поставили перед собой задачу. С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации», — заявил Президент.

«Тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток. Не хотят работать с Беларусью — сегодня в мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают», — подчеркнул белорусский лидер.