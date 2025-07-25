Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником — Днем пожарной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Это день чествования мужественных, смелых, сильных людей — всех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, защищает граждан и их имущество, объекты экономики, природные богатства на протяжении многих десятилетий», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что белорусы гордятся подвигами пожарных, которые в первые дни Великой Отечественной войны приняли вызов смертоносного огня вражеской авиации: «Под градом зажигательных и фугасных бомб, без прикрытия средств ПВО боевые расчеты городских пожарных команд вытаскивали из-под завалов раненых, без устали боролись с очагами возгорания. Многие погибли, выполняя свой служебный долг, с оружием в руках защищая свое Отечество от немецко-фашистских захватчиков».

«Заложенные нашими героями традиции самоотверженного служения стране и народу продолжает нынешнее поколение работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работая на предупреждение пожароопасных ситуаций, своевременно и профессионально реагируя на вызовы и спасая жизни людей», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра, а также дальнейших успехов в опасной и мужественной службе.