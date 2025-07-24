Уборочную кампанию в Беларуси нужно проводить максимально высокими темпами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области с целью личного контроля за ходом уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.
«Нам надо ускоряться, чего бы нам ни стоило, — подчеркнул глава государства. — Вовремя надо делать, и чтобы дисциплина была. Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год. Урожай должен быть хороший, если мы без потерь уберем, насколько это возможно».
Глава государства приехал на сельхозпредприятие «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе на поле с озимым ячменем. Александр Лукашенко пояснил, почему для посещения было выбрано именно это место и хозяйство в Минской области. Президент хочет составить общее впечатление о ходе уборочной кампании, а здесь как раз более-менее усредненные условия. Это касается и Минской области в целом, которую глава государства назвал сложным регионом. Если здесь хорошо, то и в среднем по стране ситуация будет неплохая — чуть хуже по северу в Витебской области, чуть лучше — на юге и в западных регионах.
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«Это такой показатель хороший. Посмотрев здесь, мы будем видеть, как работают наши комбайны, чего нам не хватает», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что ради этой инспекции в полях даже перенесли другое запланированное мероприятие по сфере фармацевтики. Но к этой теме вернутся позже.
Президент констатировал, что уборочная кампания в целом по стране идет неравномерно, в зависимости от погодных условий в тех или иных районах. Поэтому Александр Лукашенко настраивает всех: сушить зерно в полях нельзя, а промедление с уборкой приведет к потерям зерна. «Как только возможно, надо убирать», — добавил Александр Лукашенко.
На продемонстрированном главе государства поле озимого ячменя урожайность составляет 70 ц/га. Да и в целом по стране, несмотря на сложные погодные условия, эта культура дает весьма неплохой результат — более 40 ц/га. Уборка этой культуры близка к завершению, общий намолот озимого ячменя ожидается в объеме почти 1 млн т.
«Если будет за 40 ц/га — это хороший по стране урожай», — сказал Александр Лукашенко. Но нужно стремиться к такой урожайности, как на сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро». Кроме того, Президент обратил внимание, что нужны хорошие отечественные сорта, и этим вопросом надо серьезно заняться.
«Словом, ячменю быть. Это хорошая культура, ее будем развивать, — сделал вывод глава государства. — То, что мы начали больше возделывать ячмень, — это правильно. Сегодня мы делаем вывод, спустя 3-4 года, что мы сделали правильно по всем направлениям, что возделываем ячмень. И ранняя уборка… Сегодня это большая часть нашей уборки, а не просто разминка комбайнеров».
По его словам, то же самое касается и озимого рапса. Обе культуры выгодно возделывать — это деньги для сельхозпредприятий. А если все делать по технологии, то можно гарантированно рассчитывать и на высокий результат.
Главе государства доложили о ходе уборочной кампании в Беларуси и Минской области. Регион как раз показывает примерно среднереспубликанские темпы на уборке. Урожайность в настоящее время составляет 41,4 ц/га. По сравнению с прошлым годом это на 7,3 ц/га больше, несмотря на сложные погодные условия. Недавно аграрии отрапортовали об уборке первого миллиона тонн зерна. А по состоянию на утро 24 июля — примерно 1,1 млн т.
«Думал, ты больше имеешь сегодня, — заметил Президент, обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову. — Два миллиона к концу недели будет?»
«Постараемся», — ответил министр.
Одновременно с колосовыми зерновыми в стране ведется уборка рапса. Александр Лукашенко интересовался особенностями этой уборки в нынешнем сезоне. Как доложили специалисты, нужно оценивать ситуацию в каждом конкретном случае, когда в оптимальные сроки приступить к уборке. Глава государства поинтересовался, как зарекомендовала себя эта культура в «Озерицком-Агро». Руководитель хозяйства Анжелика Гущеня сказала: «Хороший рапс. Самое главное — соблюдать технологию. Мы его подкормили, обработали, фунгицидами прошлись два раза. Поэтому рапс отличный».
Президент отметил, что хотел бы позже лично ознакомиться с уборкой рапса.
Возделывают в хозяйстве «Озерицкий-Агро» и картофель, в том числе на семена, которые продают и всем желающим — дачникам, фермерам. «Это правильно. Людям надо продавать, кто хочет», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко в целом интересовался работой хозяйства, финансовыми показателями, подчеркнув особую ответственность Анжелики Гущени, которая всего полгода как возглавила это хозяйство. «Посмотрел всю твою биографию вчера поздно вечером. Много где поработала. Это хорошо. Если она покажет себя в этом хозяйстве, это очень перспективный человек. Знает и банковское дело. Дояркой начинала работать, что весьма важно», — сказал он.
Анжелика Гущеня доложила, что с финансами в хозяйстве все хорошо, развиваются за счет собственных средств, недавно построен новый зерносушильный комплекс.