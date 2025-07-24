«Это такой показатель хороший. Посмотрев здесь, мы будем видеть, как работают наши комбайны, чего нам не хватает», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ради этой инспекции в полях даже перенесли другое запланированное мероприятие по сфере фармацевтики. Но к этой теме вернутся позже.

Президент констатировал, что уборочная кампания в целом по стране идет неравномерно, в зависимости от погодных условий в тех или иных районах. Поэтому Александр Лукашенко настраивает всех: сушить зерно в полях нельзя, а промедление с уборкой приведет к потерям зерна. «Как только возможно, надо убирать», — добавил Александр Лукашенко.

На продемонстрированном главе государства поле озимого ячменя урожайность составляет 70 ц/га. Да и в целом по стране, несмотря на сложные погодные условия, эта культура дает весьма неплохой результат — более 40 ц/га. Уборка этой культуры близка к завершению, общий намолот озимого ячменя ожидается в объеме почти 1 млн т.