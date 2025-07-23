Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с национальным праздником — Днем Революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил, что это событие стало вехой на пути построения сильного и стабильного государства.

«Современный Египет продолжает способствовать единению стран Глобального Юга, является важным медиатором в Ближневосточном регионе и влиятельным лидером на Африканском континенте», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что Беларусь гордится исключительным уровнем отношений с Египтом.

«Минск готов к углублению взаимодействия с египетскими партнерами в развитии промышленной кооперации, а также в сферах продовольственной безопасности, науки и технологий, водоочистки, медицины и фармацевтики. Заинтересованы в практической реализации всех проектов в интересах как внутреннего рынка Египта, так и третьих стран. Рассчитываю, что во время личной встречи в Беларуси мы обсудим двустороннюю и международную повестки дня, а также дадим оценку работе наших правительств по активизации торгово-экономического сотрудничества», — отметил в поздравлении белорусский лидер.

Глава государства пожелал своему египетскому коллеге здоровья и достижения новых вершин, а дружественному египетскому народу — мира и процветания.