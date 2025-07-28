Обращаясь к губернатору Тюменской области, глава государства напомнил, что недавно провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья в Беларуси. Поскольку Тюменская область является богатой на нефть и обладает соответствующими компетенциями, Александр Лукашенко предложил специалистам из этого российского региона оценить перспективы наращивания добычи этого сырья в Беларуси. Речь о том, чтобы дать альтернативную оценку перспективам в этом вопросе.

«Я как-то не могу поверить, что, добывая когда-то больше 8 млн тонн в советские времена, мы сегодня скатились до 2 млн тонн, — отметил Президент. — Нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться».

Кроме того, Президент предложил и далее поставлять по всей России необходимое оборудование для добычи нефти. «Оборудование для добычи нефти очень востребовано в вашей области. И вы знаете, что мы заточены в общем на Тюменскую область в поставках этого оборудования», — сказал Александр Лукашенко.

Интерес для Беларуси представляют и газотурбинные установки из Тюменской области, особенно на фоне ухода западных компаний, которые занимались такими установками. «Это наш интерес большой, кроме углеводородного сырья, к вашей области. Мы готовы сотрудничать с вами по поводу турбин», — заверил глава государства.

Александр Лукашенко предложил не снижать сотрудничество в сфере поставок белорусской техники в Тюменскую область. «Хотелось бы, чтобы белорусские автобусы были на маршрутах в вашей области — не только в Тюмени. Мы можем делать их на газомоторном топливе. Электробусы сегодня очень широко используются в Беларуси, они тестирование прошли очень серьезное. Поэтому, если у вас будет интерес, посмотрите», — обратился к главе российского региона Президент.

Он обозначил и такое направление сотрудничества, как биобезопасность и проведение научных исследований в этой области: «Я думаю, вы хорошо знаете возможности Беларуси. Но в последнее время мы кое-чему научились. Если вы что-то полезное увидите для Тюменской области, скажите. Мы будем всегда рады удовлетворить ваши запросы».

В целом, отметил Президент, этот регион для него очень близок. В советские времена Александр Лукашенко бывал в Лангепасе, который в те годы был еще поселком. «Мы (белорусы. — Прим. БЕЛТА) его спроектировали, построили. И тогда специалисты и руководство области были очень довольны работой белорусов», — вспомнил глава государства.

Александр Моор подчеркнул, что белорусская земля действительно подарила Тюмени много талантливых людей. Для многих белорусов этот российский регион стал вторым домом.

Губернатор подтвердил, что для Тюменской области одним из приоритетов является развитие отношений с предприятиями Беларуси, идет рост товарооборота: «Основная доля — нефть и газ, продукты нефтехимии. Мы также заинтересованы, чтобы товарооборот рос по более широкой номенклатуре».

У Александра Моора тоже есть ниточка, связывающая его с Беларусью. Прадед нынешнего губернатора Тюменской области воевал на белорусской территории, освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы захоронения наших советских бойцов и всех погибших в Беларуси свято ценим. Установлены сотни мемориалов, памятников в честь этих людей, которые принесли нам Победу», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Мой прадед погиб и похоронен в Витебской области. Это было в декабре 1943 года. А буквально месяцем позже уже мой дед, его сын, освобождал Беларусь и Украину, прошагал пол-Европы. Слава богу, закончил живым, вернулся с войны», — рассказал губернатор о своей личной семейной истории, связанной с Беларусью.

«Наше поколение, воспитанное еще в Советском Союзе, очень трепетно относится к нашей совместной истории. Видим перед собой важнейшую задачу передачи будущим поколениям уважения к истории и ценность нашей дружбы, которая позволяет нам в том числе обсуждать перспективы нашего экономического сотрудничества», — подчеркнул руководитель российского региона.

В прошлом году товарооборот Беларуси и Тюменской области составил более $3 млрд 700 млн. За пять месяцев этого года товарооборот превысил $1 млрд 100 млн. Основой белорусского экспорта являются грузовые автомобили, тракторы, седельные тягачи, шины и другие категории товаров. В свою очередь Тюменская область поставляет в Беларусь сырую нефть, семена рапса, арматуру для трубопроводов, различные смолы и полиуретаны.

Кроме того, в Тюменской области действует товаропроводящая сеть белорусских предприятий, которые представлены в том числе такими промышленными гигантами, как МАЗ, БЕЛАЗ, «АМКОДОР», «Гомсельмаш». Есть сеть торговых представительств предприятий легкой промышленности.