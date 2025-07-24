Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



Глава белорусского государства поздравил своего узбекского коллегу, и день рождения стал поводом обсудить белорусско-узбекские отношения в целом, развитие сотрудничества, реализацию перспективных совместных проектов.

По итогам 2024 года товарооборот между странами превысил $630 млн, а по итогам пяти месяцев текущего года — почти $280 млн. Александр Лукашенко высказал уверенность, что страны сохранят динамику наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева совершить визит в Беларусь, чтобы более подробно обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Стороны также продолжают активную работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита главы белорусского государства в Узбекистан в феврале 2024 года.

Главы государств также обсудили взаимодействие на многосторонних площадках и международную обстановку.