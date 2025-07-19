Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо, а также граждан этой страны по случаю 46-й годовщины триумфа Сандинистской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



«Сегодня Сандинистский фронт национального освобождения с гордостью продолжает свою планомерную работу, основу которой составляют ежедневная забота об обычном человеке и строительство справедливого и устойчивого общества. Приятно отметить, что взаимовыгодное белорусско-никарагуанское партнерство в политической, торгово-экономической и культурной сферах, основанное на принципах уважения, доверия, надежности и открытости, с каждым годом только усиливается и, безусловно, в скором времени принесет ощутимые результаты для обеих стран», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь готова и далее участвовать в процессах улучшения инфраструктуры, модернизации сельского хозяйства и повышения качества жизни граждан Никарагуа. «Убежден, что совместными усилиями мы сможем полностью реализовать потенциал нашего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал сопрезидентам Никарагуа отличного здоровья, счастья и неизменного успеха в государственных делах, а никарагуанскому народу — непоколебимого единства, мира и благополучия.