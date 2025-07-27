Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами», — говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что сегодня торговая отрасль Беларуси — это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом. Тем не менее она сберегла самое важное — ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей. «Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы, — призвал глава государства. — В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей».

Поздравление Лукашенко работникам и ветеранам торговой отрасли с профессиональным праздником

Работникам и ветеранам торговой отрасли Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами.

Сегодня торговая отрасль Беларуси — это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом, которая, тем не менее, сберегла самое важное — ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.

Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей.

Александр Лукашенко,

27 июля 2025 года.