Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником, широко известным в мире как День взятия Бастилии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



«14 июля — это поворотная дата в истории борьбы французов за свои права и свободу, — говорится в поздравлении. — В современных условиях именно эти ценности приобретают особую значимость для государств, которые стремятся проводить независимую политику и самостоятельно определять собственное будущее».

Президент выразил уверенность, что исконная мудрость, рациональное мышление и традиционное дружелюбие, характерные народам Беларуси и Франции, помогут преодолеть разногласия и отчуждения, которые сегодня раздирают мир, и выведут на путь взаимного уважения и сотрудничества.

Александр Лукашенко пожелал народу Франции мира, солидарности и благополучия.