Министерство антимонопольного регулирования и торговли взяло под особый контроль цены и ассортимент школьных товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В преддверии старта активной подготовки к новому учебному году МАРТ обращает внимание, что регулирование цен, введенное постановлением правительства №713, работает и в отношении товаров школьного ассортимента: одежда и обувь, отдельные письменные товары и канцелярские принадлежности, а также рюкзаки, ранцы ученические, школьные.

«За нарушение установленных предельных надбавок на юридическое лицо предусмотрен штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, на индивидуального предпринимателя — в размере 20 базовых величин (1 БВ — Br42), — проинформировали в ведомстве. — С целью изучения сложившейся ценовой ситуации на рынке школьных товаров МАРТ проводятся соответствующие контрольно-аналитические мероприятия».

Кроме того, МАРТ направлены информационные письма облисполкомам и Минскому горисполкому о необходимости принятия мер по насыщению торговых объектов широким ассортиментом школьных товаров в регионах и контролю за формирование цен на указанные товары с соблюдением действующего ценового регулирования.