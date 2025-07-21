21 июля :

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 0 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 145 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь — граница Украины». Скоростное ограничение: для всех – 70 км/ч

— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч.

22 июля :

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч.

— на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

23 июля :

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.

— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

— в районе дома №25 по ул. Ульяновской в г. Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей — 60 км/ч.

24 июля :

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/;

— на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

25 июля :

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 73 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи — Речица». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч;

— в районе дома №25 по ул. Ульяновской в г. Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей — 60 км/ч.

26 июля :

— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 145 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь — граница Украины». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч

— на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

2 7 июля :

— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;

— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;

— на 176 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.

Обращаем Ваше внимание, что работа данных датчиков организована в двух направлениях !

Уважаемые водители! Не забывайте о соблюдении правил безопасности на дороге! Всегда следите за дорожной обстановкой и при выборе скорости, ориентируйтесь, не только на разрешенную скорость дорожного движения, но и на состояние проезжей части и погодные условия. В условиях жары обязательно наличие воды в автомобиле!

Выбирайте безопасный стиль вождения!

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД