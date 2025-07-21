21 июля:
— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 0 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 145 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь — граница Украины». Скоростное ограничение: для всех – 70 км/ч
— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч.
22 июля:
— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/ч.
— на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.
23 июля:
— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч.
— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;
— в районе дома №25 по ул. Ульяновской в г. Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей — 60 км/ч.
24 июля:
— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— в районе дома №37 по пр. Речицкий в г. Гомеле. Скоростное ограничение для всех водителей — 50 км/;
— на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.
25 июля:
— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 73 км а/д Р-82 «Октябрьский – Паричи — Речица». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч;
— в районе дома №25 по ул. Ульяновской в г. Мозыре. Скоростное ограничение для всех водителей — 60 км/ч.
26 июля:
— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;
— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 145 км а/д Р-31 «Бобруйск – Мозырь — граница Украины». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч
— на 169 км а/д Р-43 «Кричев – Бобруйск — Ивацевичи». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.
27 июля:
— на 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение для всех водителей – 60 км/ч;
— на 4 км а/д Р-150 «Гомель — Хутор». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение: для всех – 60 км/ч;
— на 176 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта – 90 км/ч, для водителей грузового – 70 км/ч.
Обращаем Ваше внимание, что работа данных датчиков организована в двух направлениях!
Уважаемые водители! Не забывайте о соблюдении правил безопасности на дороге! Всегда следите за дорожной обстановкой и при выборе скорости, ориентируйтесь, не только на разрешенную скорость дорожного движения, но и на состояние проезжей части и погодные условия. В условиях жары обязательно наличие воды в автомобиле!
Выбирайте безопасный стиль вождения!