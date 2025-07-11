На празднике присутствовали почетные гости: председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, заместитель директора по идеологической работе СУП «Андреевка» Галина Герасимчук.

Жителям агрогородка преподнесли праздничный каравай от хлебосольной дуравичской земли, от всех хлеборобов СУП «Андреевка».

К землякам обратилась председатель Октябрьского сельского исполнительного комитета, сельского Совета депутатов Анна Стасева, пожелав сельчанам мирного неба, благополучия в семьях, процветания и дальнейшего развития малой родины.

К поздравлениям присоединился Сергей Халдай. Сергей Анатольевич поблагодарил жителей агрогородка за стремление сделать его краше и уютнее и вручил заслуженные награды. Благодарность районного Совета депутатов объявлена уборщику территории Дуравичской школы Дмитрию Дорохову и рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Дуравичской школы Павлу Дорохову за активное участие в наведении порядка и благоустройстве территории Октябрьского сельского совета. За личный вклад в развитие территории Октябрьского сельского совета, решение вопросов жизнеобеспечения населения благодарственным письмом районного Совета депутатов награждена депутат Октябрьского сельского Совета депутатов Екатерина Боженкова.

Анна Стасева вручила благодарственные письма Октябрьского сельского исполнительного комитета за личный вклад в развитие деревни Дуравичи Дмитрию Максименко, Сергею Качкину, Татьяне Романенко, Вадиму Чернову, Виталию Боженкову.

На празднике чествовали самых мудрых жителей деревни: Просковью Яковлевну Зараник, перешагнувшую 90-летний юбилей, Софью Фоминичну Горошко, Марию Ивановну Максименко, Екатерину Яковлевну Беленок, Ольгу Сафоновну Харитоненко.

Со знаменательным событием – рождением сына Арсения – односельчане поздравили молодых родителей Альберта Каплунова и Александру Леоненко.

На сцену поднимались и принимали поздравления с предстоящим 50-летием совместной жизни супруги Мария и Владимир Сазоновы.

Чествовали на Дне деревни и именинников — юбиляров июля: Аллу Анисимову, Виктора Ахрамовича, Николая Сикорина, Василия Приходько, Леонида Белбухова, Эдуарда Левина, Виктора Кусанова.

Были названы имена победителей ежегодного конкурса по благоустройству населенных пунктов. В номинации «Лучшее подворье» дипломом Октябрьского сельского исполнительного комитета награждены Александр и Раиса Качкины, Людмила Авдашкова. За лучшее содержание дворовой территории многоквартирной застройки дипломом отмечены Александр и Тамара Атрощенко.

Организаторы праздника поблагодарили сельчан, людей разных профессий, проживающих и трудящихся на Дуравичской земле, за их самоотверженный труд, за преданность делу, за то, что они дарят спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Слова признательности звучали и в адрес представителей организаций, расположенных на территории агрогородка, за организацию замечательных гостиных дворов и выставок, а также Екатерины Боженковой и индивидуального предпринимателя Леонида Савостьянова за предоставленную спонсорскую помощь.

Праздничное мероприятие продолжилось яркой концертной программой народного вокального ансамбля «Калиница» и «Пенной вечеринкой», организованной для самых юных жителей.