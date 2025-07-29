Участниками конкурса могут стать молодежные общественные объединения, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, или инициативные группы молодых граждан из числа членов молодежных общественных объединений, предлагающие реализацию молодежных инициатив, численностью не менее двух.

С 1 августа присылайте свои проекты по направлениям: информационные технологии, создание креативных пространств для общения молодежи, патриотическое воспитание. Сканы необходимых материалов направляйте на электронный адрес gomel@okbrsm.by, а оригиналы по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 28, Гомельский областной комитет БРСМ.



С перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.



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