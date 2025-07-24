Министерство лесного хозяйства запустит горячую телефонную линию по вопросам наведения порядка в лесу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Горячая телефонная линия будет работать каждый четверг августа с 9.00 до 12.00. На связи с населением 7, 14, 21 и 28 августа будет начальник отдела профилактики правонарушений Леонид Мороз. Контактный телефон: (017) 200-49-45.

Граждане смогут сообщить в министерство о фактах бесхозяйственности в лесу, проблемах с несанкционированными свалками, порчи древесины в результате ее длительного хранения, а также поделиться информацией о возможных правонарушениях в сфере лесного законодательства.

Руководство отрасли также регулярно по субботам проводит прямые телефонные линии. Сообщить о возможных нарушениях можно также, написав сообщение в Telegram или в Instagram ведомства. Каждое из поступивших сообщений рассматривается специалистами в индивидуальном порядке и не остается без внимания.