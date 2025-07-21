Ситуация с нарушением экологических норм на реке Днепр вызывает серьезную озабоченность, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.



Генеральная прокуратура во взаимодействии с прокуратурами Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской областей проверила соблюдение экологических норм на трансграничном водотоке. Зафиксировано свыше 12,3 тыс. фактов загрязнения поверхностных вод, в том числе 4 тыс. — бассейна Днепра.

«Ситуация с нарушением экологических норм на реке Днепр вызывает серьезную озабоченность, — прокомментировал министр. — Мы детально изучаем каждое выявленное нарушение. Для формирования полной картины запрашивается и анализируется вся необходимая дополнительная информация. Нам важно установить не только конкретные случаи, но и системные причины, приведшие к этим сбоям в соблюдении природоохранного и водного законодательства».

По итогам анализа будут предприняты решительные шаги по совершенствованию контроля. «Мы внесем необходимые коррективы в систему регулирования и мониторинга трансграничных водотоков, чтобы исключить повторение подобных нарушений в будущем. Это вопрос национальной экологической безопасности. Работа бассейновых советов при облисполкомах будет существенно активизирована. Эти структуры должны стать реальными площадками для координации действий всех заинтересованных сторон на местах, оперативного решения проблем и усиления общественного контроля», — добавил министр.

Также он подчеркнул, что к должностным лицам, по чьей вине или недосмотру допущены нарушения и не выполнены необходимые природоохранные мероприятия, будут применены меры воздействия в соответствии с законодательством.

«Убежден, что совместные усилия Генеральной прокуратуры, Министерства природных ресурсов, местных властей и общественности позволят не только устранить последствия выявленных нарушений, но и создать надежные механизмы предотвращения подобных ситуаций в будущем, обеспечив устойчивое управление и охрану водных ресурсов трансграничного Днепра для нынешнего и будущих поколений», — отметил министр.