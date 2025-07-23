Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик на пресс-конференции по теме уборочной кампании 2025 года рассказал, как идут работы на полях и на какой урожай рассчитывают аграрии, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на утро 23 июля, в республике уже преодолели рубеж по намолоту зерна в 1 млн т. Намолочено также порядка 84 тыс. т маслосемян рапса. Озимый ячмень осталось убрать еще примерно на 40 тыс. га, однако валовой сбор уже равен тому, который сложился по итогам уборки этой культуры в прошлом году. Такой же прогноз и по другим посевам колосовых.

«Что касается колосовых и зернобобовых, к уборке которых уже приступили, то на примере озимого ячменя можно с уверенностью сказать, что урожай значительно выше прошлого года. Будут выполнены те объемные показатели по производству зерна, которые поставлены главой государства и правительством перед аграриями», — отметил Николай Лешик.

Работы сдерживает дождливая погода. В целом уборочные площади зерновых культур сохранены на уровне прошлого года. Урожай, который сформировался на полях, позволит обеспечить продовольственную безопасность, переработку сырья, необходимый объем семян под потребности будущей посевной кампании.

Что касается структуры посевов, то в текущем году с учетом анализа сложившихся ранее погодных условий, более высоких температур в весенний период посеяли на 30% больше кукурузы на зерно. «Так как эта культура более высокоурожайная, ставка сделана на получение дополнительного урожая за счет зерна кукурузы», — добавил Николай Лешик.

По его словам, дожди способствуют росту растений и в Минсельхозпроде рассчитывают, что цель получить 2 млн т зерна кукурузы будет достигнута. А в целом в Беларуси в этом году планируют собрать около 11 млн т зерна.