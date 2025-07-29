Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси установило предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление ведомства от 25 июля №65 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Перечень реализуемых по внешнеторговым договорам товаров, который прилагается к постановлению, предусматривает девять позиций. Предельные минимальные цены установлены для поставок туш и полутуш крупного рогатого скота (от молодняка и от взрослого скота) свежих или охлажденных, замороженных, прочих отрубов КРС, необваленных, а также молока и сливок, сгущенных, в порошке, гранулах или других твердых видах, с содержанием жира не более или более 1,5%, в том числе сухих молочных продуктов. Указаны предельные минимальные цены для сливочного масла различной жирности, сыров нежирных и обезжиренных для плавления, жирностью ниже и выше 45%.

При этом предусмотрена градация цен отдельно в зависимости от направлений поставок: в Россию, другие страны ЕАЭС, государства СНГ (кроме стран ЕАЭС) и Грузию, а также для стран вне СНГ (кроме Грузии).

Опубликованный документ признает утратившим силу постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 15 июля 2025 года №61 и вступил в силу 29 июля. Договоры, заключенные до вступления в силу настоящего постановления и не прекратившие свое действие, подлежат приведению в соответствие с нормами настоящего постановления, за исключением случаев, когда оплата произведена в полном объеме, произведена отгрузка товаров полностью или частично (в части оплаты фактически отгруженных товаров).

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