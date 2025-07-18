Тракторист-машинист РУП «Белоруснефть-Особино» Дмитрий Лутков, первым в области и в районе из числа молодежи перевезший более 1000 тонн зерна, делится видением хода уборочной нынешнего года:

– Сегодня для меня особенный день – принимал поздравления от областного и районного руководства с личным достижением. Конечно, приятно осознавать, что твой труд заметили и оценили. Мой результат – итог добросовестного подхода к работе и понимания, что и от твоего труда зависит продовольственная безопасность страны. Знаю из новостной ленты, что Президент сегодня провел совещание со всеми областями по уборке урожая и определил перед нами задачи. Ничего сверхъестественного глава государства от нас, сельчан, не требует. Порядок, дисциплина, соблюдение технологии – так должно быть всегда, и не только в жатву. Если каждый из нас будет на своем месте, то обязательно будем с хлебом, а значит безопасность, и не только продовольственная, нам будет обеспечена.