Директор СУП «Морозовичи-Агро» Александр Хаврученко об участии в селекторном совещании по вопросам уборочной кампании:

– Сегодня прошло селекторное совещание с Президентом. Как подчеркнул Глава государства, в стране идет важнейший этап сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая этого года. И мы, аграрии, должны обеспечить население продовольствием и увеличить наши запасы на будущее. Полностью с ним согласен. Сегодня, для того, чтобы убрать урожай, у нас есть все – люди, техника. От нас требуются только соблюдение дисциплины, порядка, слаженные четкие действия в ходе уборочной кампании. На нашем предприятии полным ходом идут уборка зерновых и заготовка кормов. Настроены работники на хороший результат, от этого во многом зависит их материальное благополучие и предприятия в целом. Глава государства обозначил первоочередные задачи, которые, уверен, непременно выполним.