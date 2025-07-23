В мероприятии принял участие технический инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания Денис Мишаков. Члены мобильной группы посетили ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Акцент был сделан на организации безопасного труда работников и создании надлежащих условий. Также осуществлялась проверка на состояние алкогольного опьянения.

Затем все участники мобильной группы побывали в школе, отделении почтовой связи, магазине «Монетка» ООО «Боженков Плюс». Особое внимание было уделено документации по охране труда, пожарной и электробезопасности.

Выявленные в ходе проведенного мониторинга нарушения будут включены в рекомендации по устранению и направлены руководителям предприятий.