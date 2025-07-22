О причинах снижения успеваемости у детей в школе рассказала доцент кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии образования Надежда Круглова в пресс-центре БЕЛТА.

Она пояснила, что, согласно психофизиологии, очень важны перерывы между уроками, чтобы информация из оперативной краткосрочной памяти могла переработаться и перейти в долговременную. Однако когда ребенок во время перемены берет в руки телефон, этот процесс нарушается, так как оперативная память продолжает обрабатывать новую информацию. «В результате мы наблюдаем, что детям становится сложнее учиться, запоминать и выполнять даже простые интеллектуальные задачи, потому что их мозг перегружен. Он постоянно обрабатывает все, что было услышано и увидено, включая картинки и информацию, даже если мы не осознаем этого», — отметила Надежда Круглова.

Эксперт также подчеркнула важность использования функции родительского контроля, хотя она больше направлена на устранение симптомов. «То есть когда уже есть, что нужно ограничивать и контролировать. Это рабочий вариант, но гораздо эффективнее работать с причинами», — добавила она.

По словам доцента, чаще всего в социальных сетях проводят время подростки, у которых могут быть проблемы в общении или недостаток поддержки со стороны родителей. «Когда базовые потребности в реальном мире не удовлетворены, ребенок ищет их в виртуальном пространстве, выставляя видео и картинки, собирая лайки и становясь звездами TikTok. Двигателем этих действий являются неудовлетворенные потребности», — пояснила она.

Надежда Круглова обратила внимание на то, как важно родителям выстраивать доверительные отношения с детьми. «Когда в семье есть внутренний стержень и фундамент безопасности, ребенок не будет стремиться в социальные сети. Если он знает, что любим и принят в семье, он сможет прийти с проблемой к родителям, а не искать поддержки у чужих людей в интернете. Это значительно помогает», — подчеркнула она.