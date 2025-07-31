С 1 августа молодые специалисты по всей стране приступают к работе по распределению. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

«Ежегодно место работы путем распределения получают около 40 тыс. специалистов с высшим и средним специальным образованием и около 20 тыс. выпускников с профессионально-техническим образованием. Процент распределения выпускников в последние годы составляет 99,9%», — рассказал Сергей Пищов.

«Среди уважительных причин неприбытия к месту работы — призыв на военную службу, поступление на военную службу по контракту, поступление на службу в органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, поступление для получения образования более высокого уровня или другого вида высшего образования в дневной бюджетной форме получения образования. При наличии уважительных причин, установленных Кодексом, выпускники освобождаются от возмещения средств. Без уважительных причин не прибывают к месту работы менее 1% распределенных», — проинформировал представитель Минобразования.

Согласно Кодексу об образовании, выпускники вузов и колледжей, не отработавшие положенный срок по распределению, обязаны возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные государством на их подготовку. Порядок возмещения средств определен Советом Министров Беларуси.

«Университеты и колледжи обеспечивают персональный учет таких выпускников, учреждения образования выявляют не прибывших к месту работы, не отработавших установленный законодательством срок, а также обеспечивают взыскание в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку, и ведут финансовый учет возмещаемых средств», — подчеркнул Сергей Пищов.