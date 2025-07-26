Ни в жаркое лето, ни в холодную зиму работа в животноводстве не останавливается, благодаря чему в магазинах всегда есть свежие молочные продукты.

В начале недели корреспондент «Авангарда» побывал в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». Хозяйство практикует сейчас круглосуточный выпас КРС. На МТФ коров гонят только на дойку. Организация пастбищного содержания скота – это выгодно. Во-первых, снижаются трудозатраты. Во-вторых, кормовая база всегда на месте. В-третьих, не нужно гонять животных туда-сюда по нескольку раз в день, что положительно сказывается на их здоровье, повышается и качество молока. В сельхозпредприятии делают все возможное для того, чтобы получать как можно больше продукции высшего сорта или «Экстра».

Так как филиал входит в состав «Гомсельмаша», то на него распространяется девиз головного предприятия: «Самый главный капитал – наш сплоченный и здоровый персонал». Для людей в хозяйстве стараются создать максимально комфортные условия труда. И труженики отвечают плодотворной работой: в животноводческой отрасли – надоями и привесами. Достигаемые показатели не остаются без внимания со стороны районного руководства.

На нее равняются другие

Стоит напомнить, что по итогам ежегодного социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов района за 2024 год сразу в нескольких номинациях лучшими признаны животноводы «Юбилейного-Агро». Например, Татьяна Радучич и Людмила Силина победили в номинации «Лучший среди операторов машинного доения».

– Я была очень рада, что мою работу высоко оценили, – призналась Татьяна Радучич. – Приятно и моим детям, что их мама стала одной из победителей.

Татьяна Николаевна родом из поселка Первомайский. С детства мама брала ее с собой на ферму, знакомила с азами будущей профессии. И вот уже около 10 лет женщина трудится в сельхозпредприятии на МТФ «Липиничи». Как отметила заместитель директора по идеологической работе Наталья Лутченко, ответственность и добропорядочность, профессиональный подход – то, чего не отнять у одного из лучших операторов машинного доения района, обслуживающего сегодня около 60 голов дойного стада.

– Помню клички и номера всех буренок, – поделилась Татьяна Николаевна. – Есть среди них как спокойные, так и с норовистым характером. Конечно, работа на ферме не из легких. Первая дойка начинается в 5 утра. Но ничего, со временем привыкла, сейчас не вижу себя ни в какой другой профессии. Хотя могла быть швеей-мотористкой, так как именно по этой специальности окончила училище в Рогачеве.

У Татьяны Радучич двое сыновей. В свободное время она нянчится с внучкой, занимается огородом. Кстати, зимой у нее на столе большинство продукции именно с приусадебного участка.

«Мама» для телят

На этой же молочно-товарной ферме уже третий год трудится животновод по доращиванию молодняка Валентина Гаврилина, которая досматривает телят, не достигших трехмесячного возраста. У нее около 115 подопечных. Она действительно для них как мама: и накормит, и напоит, и подстилку сменит на сухую, и в клетке-домике порядок наведет.

– Телята любят меня, а я – их. По-другому быть не может, – уверена Валентина Васильевна. – Они, как маленькие дети, хотят ласки и внимания. Когда я стелю им солому, возникает такое чувство, что животные мне улыбаются.

К работе телятницы нет претензий со стороны руководства. В коллективе она пользуется авторитетом. Кстати, Валентина Гаврилина – многодетная мама. Вместе с супругом Владимиром (он трудится на ферме с женой) воспитывают четверых детей. К слову, дочь Варя работает сейчас в «Юбилейном-Агро» в составе студенческого отряда. Старшие сыновья Николай и Анатолий – сотрудники милиции, а младший Саша в сентябре пойдет в первый класс. Все они по мере возможности помогают родителям справляться по хозяйству. А оно немаленькое: лошадь, коровы, домашняя птица, огород.

Забота о стаде – его дело

В числе лучших из «Юбилейного-Агро» по итогам работы за прошлый год был признан и животновод по обслуживанию дойного стада Денис Лебедев. Общий стаж его в сельхозпредприятии составляет около 14 лет. Основная обязанность – выпас скота. Но это в теплое время года, а в остальные месяцы он занимается чисткой кормовых столов, получением и раздачей концентратов, обеспечением животных водой и подбором кормов.

– Сейчас работаю сутки через сутки. Утром после первой дойки выгоняю коров на пастбище до вечера, а потом – снова на МТФ с последующим возвратом на луг на ночевку, – посвятил в тонкости профессии Денис Михайлович. – После того как коровы съели траву на одном участке, перегоняю их на другое место.

Как признается животновод, поначалу работать было непросто, но привык быстро. Вместе с супругой он воспитывает сыновей Владислава и Даниила и дочь Марту. К слову, старший Владислав взял от филиала целевое направление на обучение и подал документы в Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж на техника-механика.

В свободное время Денис Лебедев занимается домашним хозяйством, лежать на печи ему некогда.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора