Мы уже привыкли к раздельному сбору стекла, бумаги и пластика. Знаем, как поступать использованными батарейками и утилизировать мебель. А как быть с остатками еды, испорченными овощами и фруктами, скошенной травой на даче?

Имейте в виду: за выброс органического мусора в лесу могут покарать рублем. Об этом предупредили дачников в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Экологи отмечают, что у каждого сформировались свои привычки в обращении с отходами. Одни сжигают опавшие листья, другие выбрасывают органику в ближайший мусорный контейнер, третьи вывозят остатки еды и скошенную траву в лес, предполагая, что животные съедят отходы! Однако такое неэкологичное поведение может обойтись дорого.

Граждан предупреждают, что вывоз органического мусора в лес – нарушение природоохранного законодательства. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.22 КоАП и наложить штраф в размере 10 базовых величин – на данный момент речь идет о сумме в 420 рублей.

Кстати, растительные отходы в виде опавших листьев, скошенной или сорванной травы, обрезанных ветвей и кустов, выбрасывать в контейнеры для вторичных материальных ресурсов или твердых коммунальных отходов запрещено. В этом случае размер штрафа, если нарушитель будет установлен, вырастет до 30 базовых величин – 1260 рублей.

Поэтому экономически выгоднее организовать в дачном или садовом товариществе централизованный сбор отходов, а для этого заключить договор со специализированной организацией.

Хотя, по мнению главного специалиста по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Светланы Мацкевич, это не самый экологичный способ утилизации органических отходов. Разлагаются они с выделением большого количества метана, к тому же граждане, как правило, мусор упаковывают в пластиковые пакеты, которые не разлагаются. В результате природе наносится вред.

Не рекомендует эксперт также браться за спички, чтобы сжечь опавшие листья или траву, другие органические отходы. Разведение костра на приусадебном участке особенно в жаркую сухую погоду грозит пожаром.

– Сжигать растительные остатки можно только при соблюдении правил безопасности. Допускается с помощью огня утилизировать отходы только в металлической емкости, а наготове должен быть огнетушитель, – отметила Светлана Мацкевич.

Оптимальный и самый безопасный вариант попрощаться с органическими отходами – это компостирование.

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