Комитетом государственного контроля Гомельской области осуществляется контроль за организацией торговли к школьному сезону, работой школьных базаров.

В целях выявления имеющихся проблем Комитет госконтроля Гомельской области 25 июля 2025 г. проведет горячую телефонную линию. В указанный день с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам 8 (0232) 23-83-68, 8 (0232) 23-83-98 граждане могут сообщить о проблемах с ассортиментом и качеством товаров

к школьному сезону, завышениях цен, ненадлежащем торговом обслуживании и других волнующих вопросах.

Поступившая на горячую линию информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

