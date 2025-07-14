Комитет государственного контроля Гомельской области изучает достаточность принимаемых в области мер по сокращению количества пустующих жилых домов, использованию высвобождаемых после их сноса земельных участков.



В этих целях 18 июля 2025 г. по телефонам 8 (0232) 21-03-20, 23-83-88 в областном Комитете госконтроля будет проводиться «горячая телефонная линия» с населением.

Граждане с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 могут сообщить

об известных им фактах длительного непринятия мер по продаже либо сносу пустующих домов, неиспользования и зарастания освободившихся после их сноса земельных участков.

Поступившая информация будет изучена специалистами и, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.