Фестивальный Витебск наполнен энергией творчества. Насладиться духом «Славянского базара-2025» можно даже без билета! Достаточно прогуляться по улицам и площадям и посетить бесплатные мероприятия.

Улицы исторического центра города превратились в импровизированные выставочные и сценические площадки.

Триумф мастерства с национальным колоритом

На улицах Пушкина и Толстого открылся долгожданный Город мастеров, где народные умельцы из всех уголков страны, в их числе члены Белорусского союза мастеров народного творчества, демонстрируют самые разные изделия ручной работы – кожаные, соломенные, берестяные, гончарные, ткачество, шитье и ажурное кружево, вытинанку – настоящий триумф мастерства с национальным колоритом.

На улице Пушкина возле драмтеатра в эти дни проходит III открытый областной праздник-конкурс вытинанки «Ажурныя мары», мастера Витебщины удивят мастерством создания бумажных чудес. В рамках Дней Союзного государства пройдет праздник казачьей песни «Гуляй, северная столица!»

Белорусские и российские творческие коллективы объединил проект «В кругу песен и друзей». Выступления пройдут в фестивальные дни на площади Свободы. Здесь же 12 июля с 13:00 до 16:00 радовать своими талантами будут хореографические коллективы из Беларуси и России – участники XII Международного турнира национальных танцев «Танчым разам». На эту же локацию 13 июля в 13:00 любителей моды приглашает открытый областной праздник-конкурс «Модный дивертисмент».

Площадкой для мастеров кузнечного ремесла, художественной ковки, художников по металлу из Беларуси и стран зарубежья станет 12-13 июля улица Толстого – здесь пройдет праздник-конкурс «Зніч».

На Суворова и Крылова разместились художники, на Маяковского можно послушать кавер-бенды, импровизированные выступления скрипачей, пианистов, цимбалистов, саксофонистов и др., увидеть танец кукол-марионеток, фокусников, гимнастов и даже настоящего шарманщика.

Мост перформансов и театр на крыше

Сегодня вечером в 21:00 масштабным театрализованным шествием стартует всеми любимый уличный фэст «На семи ветрах». Артисты пройдут от КЗ «Витебск» до бизнес-центра «Марко-сити». В эти дни витебские улицы украсят своим творчеством музыканты, хореографы, фокусники, перформеры, артисты разных стилей и направлений из Москвы и Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Казани, Смоленска, Ижевка, Архангельска и др. На улице Пушкина в течение дня проходят музыкальные перформансы, танцевальные флешмобы, цирковые представления, выступления кавер-бендов. Можно увидеть диковинные живые скульптуры и сфотографироваться с ними. Пушкинский мост превратился в мост перформансов, здесь уличные представления одно за другим сменяют друг друга. Крыша бизнес-центра «Марко-сити» – в театральные подмостки для уличных театров.

Как рассказала руководитель проекта режиссер Центра культуры «Витебск» Владислава Цвики, в этом году на фэст подали заявки 103 любительских и профессиональных коллектива и 58 индивидуальных участников – всего более 1200 участников.

Ежедневно 16:50-17:00 на разных локациях молодежный театр «Колесо» (Витебск) будет представлять перформанс «Память. Ангелы. Колокола», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– В год 80-летия Победы мы решили связать это великое событие и фестиваль колокольным звоном. В это время будут приостановлены все фестивальные мероприятия, и на улицах города появятся ангелы, – пояснила режиссер театра Владислава Цвики.

1prof.by