Его главная цель – снижение рисков возникновения пожаров в жилищном фонде и предотвращение гибели людей от огня. Важной задачей мероприятия также стало повышение культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

С начала текущего года в районе произошло 36 пожаров, в результате которых погибли 2 человека. За аналогичный период 2024-го – 26 пожаров, погибли 4 человека. Эти данные подчеркивают необходимость активных действий по предупреждению возгораний и обеспечению безопасности людей.

В рамках специального мероприятия работники РОЧС провели обследования домовладений категорированных граждан, в ходе которых напомнили о необходимости регулярного обслуживания печей и дымоходов, их очистки от сажи, призвали жителей обратить внимание на состояние электропроводки в своих домах. Старые и поврежденные провода могут стать причиной короткого замыкания, что может привести к возгоранию. Особый акцент был сделан на безопасности детей.

Спасатели рекомендовали установить в домах пожарные извещатели, ведь они могут спасти жизни в случае возгорания.

Помимо работы в частных домовладениях, работники МЧС активно общались с населением на сельских и дворовых сходах, проводили беседы в трудовых коллективах. Они напоминали о правилах пожарной безопасности, как в домах, так и при наведении порядка на придомовых территориях. Граждане имели возможность задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Более того, на открытой площадке в Буда-Кошелеве совместно с представителями других субъектов профилактики были организованы интерактивные площадки для детей и взрослых. В обучающей форме участникам доводилась полезная информация по безопасности жизнедеятельности.

Профилактическое мероприятие «Дом без пожара» стало важным шагом к созданию более безопасной среды для жителей района. Внимание к вопросам пожарной безопасности и активное участие каждого гражданина могут значительно снизить риски возникновения пожаров и сохранить жизни людей.