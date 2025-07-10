Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными.

Во время ливня и грозы автовладельцам стоит соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, при перестроении избегать резких маневров, перед поворотами и пешеходными переходами заблаговременно притормаживать.

Правоохранители также напоминают, что приближаясь к пешеходным переходам и двигаясь в жилых зонах, необходимо внимательно смотреть по сторонам, поскольку в условиях дождя можно не заметить пешехода, особенно ребенка.

Пешеходам в свою очередь следует переходить дорогу только в установленных местах. Перед этим — убедиться, что водитель предоставляет преимущество.

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