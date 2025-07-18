При плане приема на бюджет 31,8 тыс. мест документы подали 46,1 тыс. абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр образования Андрей Иванец.



Прием документов в вузы от абитуриентов, поступающих на бюджетные места, завершился 17 июля. «При плане приема на бюджет 31,8 тыс. документы подали 46,1 тыс. абитуриентов. Ранее зачислено 5,7 тыс. целевиков и 0,5 тыс. победителей университетских олимпиад. По итогам подачи документов около 4,4 тыс. абитуриентов претендуют на зачисление без вступительных испытаний, это победители международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых (серебряных) медалей школ, а также дипломов колледжей с отличием, выпускники Национального детского технопарка, профильных классов и другие, а также около 700 человек вне конкурса», — рассказал Андрей Иванец.

По его словам, высокие конкурсы (более 5 человек на место) отмечены по специальностям «графический дизайн и мультимедиадизайн», «информационные системы и технологии», «правоведение», «педиатрия» и другие. «По ряду специальностей абитуриенты подали документы с суммой баллов более 390. Среди таких специальностей «стоматология», «мировая экономика», «международная экономика и торговля», «прикладная информатика», «переводческое дело», «программная инженерия». Повышаются показатели приема на педагогические специальности. Так в БГПУ им. М. Танка при плане приема на дневную форму обучения в 1040 бюджетных мест подали документы около 1,6 тыс. абитуриентов, из них 500 целевиков и около 1,1 тыс. абитуриентов на общих основаниях. В их числе около 250 выпускников педагогических классов, 55 медалистов, около 80 обладателей дипломов колледжей с отличием. Более 300 абитуриентов имеют сумму баллов для поступления более 300. В этом году 391 студент зачислен по целевому договору, это около 40% от общего количества бюджетных мест, что на треть больше, чем в прошлом году», — проинформировал руководитель образовательного ведомства.

Востребована подготовка специалистов с высшим образованием в региональных вузах, куда при плане приема на бюджет в 14,7 тыс. мест документы подали 20,1 тыс. абитуриентов. Наибольшие конкурсы на место в Гродненском государственном университете им. Я.Купалы, Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, Белорусско-Российском университете, Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, Брестском государственном техническом университете.

На сельскохозяйственные специальности и в вузы силового профиля прием документов на бюджет завершится 19 июля.

С 18 по 25 июля в вузах будут проведены внутренние вступительные испытания для поступления на творческие специальности, специальности в области физической культуры и спорта, а также специальности с сокращенным сроком обучения для выпускников колледжей.

Зачисление первокурсников этого года на бюджетные места состоится по 27 июля. Информация о зачислении будет размещена на информационных ресурсах вузов и в личных кабинетах абитуриентов.

Продолжается прием на платное обучение по 1 августа, в сельскохозяйственных вузах — по 2 августа. План приема абитуриентов-платников составляет 16,4 тыс. мест.