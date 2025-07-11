Речь идет про личный кабинет в системе Единого расчетного и информационного пространства, которая позволяет принимать платежи по всей стране. Если пользователи не выполнят одно важное условие, то рискуют остаться вне ресурса.

На сайте «ЕРИП» напомнили белорусам, что система обновила правила обработки персональных данных. Это плановые изменения, которые помогут привести работу сервиса в соответствие с законодательством о защите персональных данных.

Новый порядок начал действовать с октября 2024 г. Крайний срок перехода на обслуживание по новым условиям – 31 июля 2025 г. Граждане, которые не прислушаются к рекомендациям, рискуют остаться без своих аккаунтов уже с 1 августа.

Дело в том, что раньше пользователи личных кабинетов давали согласие на обработку своих личных данных на 5 лет. В прошлом году срок сократили до 3 лет, поэтому необходимо оформить дополнительное соглашение с организацией.

Сделать это несложно. И даже не нужно никуда ехать, уточняют на сайте ЕРИП. Достаточно просто зайти в свой личный кабинет и поставить галочку в специальном поле.

К слову, нововведения касаются только ранее зарегистрированных пользователей личных кабинетов в системе ЕРИП. Граждане, которые осуществляют платежи через Единое расчетное информационное пространство, но не регистрировали в системе свой личный кабинет, изменений в работе ЕРИП не заметят.

Стоит напомнить, что проект «Единое расчетное информационное пространство» заработал в Беларуси в 2008 году. Его главной целью было упрощение платежей и расчетов внутри страны. Курировал проект Национальный банк Беларуси, а спустя 8 лет для этого создали специальную структуру – небанковскую кредитно-финансовую организацию «ЕРИП».

Сегодня пользователи личных кабинетов ЕРИП с помощью системы могут получать:

— информацию по услугам и платежам ЕРИП по выставленным счетам на оплату;

— информацию о причитающемся к уплате едином имущественном налоге;

— сведения о всех начислениях за ЖКУ для собственников;

— доступен и переход на электронные извещения за ЖКУ, которые будут приходить на е-мейл, а не на бумажном носителе в почтовый ящик.

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