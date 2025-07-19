Грозы и ливни ожидаются в Беларуси 20 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами при грозах будут сильные ливни. Ночью и утром местами ожидается туман. Объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем — 20-26 градусов со знаком плюс.