Неспокойный и жаркий характер погоды обещают синоптики на последней неделе июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Атмосфера напиталась энергией летней неустойчивости, так что без грозовых дождей до конца текущей недели по-прежнему не обойдется, при активном развитии конвективной облачности в отдельных районах дожди будут достигать критериев сильных. Вместе с тем, температурный фон будет вполне комфортный. Ночные минимумы окажутся в пределах 12-18 градусов выше нуля, днем дожди не помешают воздуху прогреться до 21-29 градусов», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 25 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем будет от плюс 21 градуса по северо-западу до плюс 29 градусов по юго-востоку.
В субботу, 26 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем — от плюс 21 градуса по северу до плюс 28 градусов по югу и юго-западу.
В воскресенье, 27 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы, по юго-западу пройдут сильные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем — плюс 23-29.
«На заключительной рабочей неделе июля фронтальные разделы не оставят в покое нашу страну. Поэтому характер у погоды обещает быть неспокойный. Время от времени будут идти дожди, при активном развитии атмосферных процессов дожди будут достигать критериев сильных, сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. В этой связи зонтики лучше держать под рукой», — отметили в Белгидромете.
В понедельник, 28 июля, на большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет 23-30 градусов тепла, местами по западу — плюс 18-22.
Во вторник, 29 июля, на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 градусов по западу до плюс 20 градусов по юго-востоку. Днем будет 21-28 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 31.
В среду, 30 июля, ночью на большей части, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем — от плюс 20 градусов по западу до плюс 33 градусов по юго-востоку.
«В связи с неустойчивым характером погодных условий жителям нашей страны стоит внимательно следить за прогнозами погоды и предупреждениями», — добавили в Белгидромете.