Неспокойный и жаркий характер погоды обещают синоптики на последней неделе июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Атмосфера напиталась энергией летней неустойчивости, так что без грозовых дождей до конца текущей недели по-прежнему не обойдется, при активном развитии конвективной облачности в отдельных районах дожди будут достигать критериев сильных. Вместе с тем, температурный фон будет вполне комфортный. Ночные минимумы окажутся в пределах 12-18 градусов выше нуля, днем дожди не помешают воздуху прогреться до 21-29 градусов», — рассказали в Белгидромете.

25 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем будет от плюс 21 градуса по северо-западу до плюс 29 градусов по юго-востоку. В пятницу,, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны сильные ливни. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем будет от плюс 21 градуса по северо-западу до плюс 29 градусов по юго-востоку.

В субботу, 26 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем — от плюс 21 градуса по северу до плюс 28 градусов по югу и юго-западу.

В воскресенье, 27 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы, по юго-западу пройдут сильные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем — плюс 23-29.