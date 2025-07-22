Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит перед отечественными нефтяниками напряженные задачи, требуя наращивать разведку и освоение новых месторождений. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам добычи углеводородного сырья, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул важность развития отечественной минерально-сырьевой базы, ее эффективного использования и интенсивного освоения отечественных месторождений. «Мы очень серьезно обсуждали проблему. Это не только нефть и газ. Это и другие наши запасы минеральные. Была поставлена задача найти, дать серьезный ответ на существующие вопросы», — заметил Александр Лукашенко.

«В нынешнем году мы планируем выйти на 2 млн тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?» — поставил вопросы глава государства.

Он отметил, что правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ. «Вместе с тем сроки их выполнения, как обычно, затянуты. До 2030 года», — заметил Президент.

Есть вопросы у главы государства и к Научно-производственному центру по геологии: «В обновление материально-технической базы за последние годы вложено почти Br35 млн. А фактические темпы выполнения работ по разведке новых месторождений низкие».

Так, с 2021 года по май 2025-го пробурены четыре поисковые скважины, из них в текущем году пока только одна. За 2024 год обеспечен прирост запасов нефти в 91 тыс. т (в 2 раза к уровню 2023 года). Но план на 2025 год сформирован в меньшем объеме — только 70 тыс. т, или 77% к уровню 2024 года.

«То есть мы в своих планах и конкретных действиях уже опять начали снижаться. Почему такое падение происходит?» — ставит вопрос Александр Лукашенко.

«Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий! Любое бурение, любая геологоразведка должна быть оправдана», — подчеркнул белорусский лидер.

В этом плане он поставил вопрос перед учеными и Научно-производственного центра по геологии при Минприроды, почему ряд переданных нефтедобывающей компании скважин оказались невостребованными. «В которых, как вы считаете, должна быть нефть. «Белоруснефть» от них если не отказалась, то дала заключение, что нефти там нет», — отметил Александр Лукашенко.

Президент требует, чтобы Академия наук, НПЦ по геологии и компания «Белоруснефть» работали в одной увязке: «У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего».

«В Беларуси нет и не может быть неважных отраслей. Собственная нефтедобыча — это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью», — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Участников совещания он попросил доложить о том, как будет развиваться в стране нефтедобывающая отрасль; есть ли научное и экономическое обоснование выбранной стратегии; что с другими нефтеносными районами, кроме Припятского прогиба; в достаточном ли объеме разведка и нефтедобыча обеспечены технологическим оборудованием и особенно кадрами; как решаются существующие проблемы и почему не устранены коррупционные проявления.

Александр Лукашенко привел данные, что на сегодняшний день в Беларуси открыты 5 крупных и средних месторождений нефти и 91 месторождение — мелкое и очень мелкое, как их характеризуют специалисты отрасли. Большая часть из них — советское наследие.

«Общемировая практика такова: для обеспечения максимальной эффективности геологоразведочных работ (очень дорогое это мероприятие) в первую очередь начинают добычу с крупных по величине запасов, переходя к более мелким», — отметил глава государства.

Он напомнил, что белорусские месторождения интенсивно эксплуатировали во времена СССР. Тогда объем добычи достиг пика на уровне около 8 млн т в год. С обретением суверенитета эта работа была продолжена. Но в связи с истощением крупных и средних месторождений последовало снижение объемов добычи вплоть до 1,6 млн т в 2016 году. «Я видел, что идет это падение, и тогда уже волевым образом была поставлена задача перед руководителем нашей компании выходить на 2 млн тонн как минимум», — сказал Президент.

С развитием методов сейсморазведки и оптимизацией системы разработки на действующих месторождениях с 2015 года ежегодное бурение скважин увеличено в 2,5 раза. В 2024 году пройдено 285 тыс. м. Это обеспечило положительную динамику добычи — рост в среднем на 20 тыс. т в год.