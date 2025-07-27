Главу региона сопровождали председатель Буда-Кошелевского райисполкома Валентин Ундруль первый заместитель председателя– начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев.

Тема номер один – ход уборочной кампании. Иван Крупко проинспектировал, как идет жатва в сельхозпредприятиях района, вся ли техника работает в поле. Особое внимание председатель облисполкома уделил также организации труда и отдыха хлеборобов, подвозу горячих обедов.

Как отметили в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, активными темпами всеми хозяйствами района ведется уборка яровых зерновых, озимого тритикале, озимого рапса. Выработка на комбайн должна быть не ниже 15 га в сутки, исключить простои, обеспечить своевременную отвозку и противопожарную безопасность – первоочередные задачи ставят для себя аграрии района, способствующие бесперебойному ходу жатвы.

На сегодняшний день убрано 1965 га озимого рапса (31 %), озимый ячмень убран в полном объеме (3421 га). средняя урожайность по зерновым культурам составляет 35 ц/га, по рапсу – 14,7 ц/га.

В райцентре Иван Крупко оценил ход строительных работ на городском стадионе.